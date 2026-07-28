28 Temmuz 2026 döviz kuru: Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hâkim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
28 Temmuz 2026 döviz kuru: Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar
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Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.

İşte 28 Temmuz 2026 Salı gününe ilişkin güncel dolar ve Euro fiyatları...

28 TEMMUZ 2026 DOLAR VE EURO FİYATLARI

Piyasalardan alınan son verilere göre döviz kurlarındaki güncel seviyeler şu şekilde gerçekleşti:

Dolar/TL: Saat 07.15 itibarıyla 47,3704 TL alış, 47,3880 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Euro/TL: Aynı saat itibarıyla 53,9309 TL seviyelerinde seyrediyor.

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