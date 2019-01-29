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29 Ocak 2019 Salı dolar ve euro ne kadar, kaç para

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Dolar 5,3320 liradan, avro 6,0970 liradan güne başladı

29 Ocak 2019 Salı dolar ve euro ne kadar, kaç para

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3320 liradan, avro 6,0970 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,3300 liradan alınan dolar, 5,3320 liradan satılıyor.

6,0950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0970 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3130 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0710 lira olmuştu. 


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #Euro
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