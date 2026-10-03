3 Ekim 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altında son durum ne?
Küresel piyasalarda güçlenen ABD doları ve yükselen Hazine tahvil getirilerinin baskısıyla hareketli bir hafta geçiren altın fiyatları, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Goldman Sachs analistlerinin paylaştığı verilere göre son dönemde para piyasası fonlarından çıkan sermayenin bir kısmının döviz ve altına yöneldiği görülürken, iç piyasada güncel rakamlar şu şekilde şekillendi:
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI (SERBEST PİYASA VE KAPALIÇARŞI)
Gram Altın: Alış 6.541,91 TL / Satış 6.542,72 TL (Piyasada %0,76 oranında günlük düşüş gözlenirken, Kapalıçarşı serbest piyasa rakamlarında gram altın 6.601 TL seviyesinden alıcı buluyor)
Çeyrek Altın: Alış 10.670,00 TL / Satış 10.763,00 TL
Yarım Altın: Alış / Satış (Güncel serbest piyasa dengesinde güncellenmektedir)
Tam Altın: Alış / Satış (Güncel serbest piyasa dengesinde güncellenmektedir)
Cumhuriyet Altını: Alış 42.551,00 TL / Satış 42.915,00 TL
Ons Altın: Alış 4.141,21 Dolar / Satış 4.141,73 Dolar (ABD işsizlik verileri sonrasında spot piyasada anlık dalgalanmalar yaşanmaktadır)
FARKLI AYARLARDA GRAM ALTIN VE BİLEZİK FİYATLARI
14 Ayar Gram Altın: Alış 3.576,65 TL / Satış 4.777,86 TL
18 Ayar Gram Altın: Alış 4.775,59 TL / Satış 4.776,18 TL
22 Ayar Gram Altın: Alış 5.956,30 TL / Satış 6.166,45 TL
24 Ayar Has Altın: Alış 6.509,20 TL / Satış 6.510,00 TL
22 Ayar Bilezik: Alış 5.961,51 TL / Satış 6.027,99 TL
GRAM ALTIN HESAPLAMA TABLOSU
6.542,72 TL'lik güncel satış fiyatı baz alındığında farklı miktarlardaki gram altın tutarları şu şekildedir:
1 Gram: 6.542,72 TL
5 Gram: 32.713,60 TL
10 Gram: 65.427,20 TL
20 Gram: 130.854,40 TL
50 Gram: 327.136,00 TL
100 Gram: 654.272,00 TL
(Not: Kapalıçarşı fiziki altın fiyatları ile ekranlarda görülen dijital serbest piyasa rakamları arasında işletmelerin alış-satış marjlarına göre küçük farklar oluşabilmektedir.)