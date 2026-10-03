3 Ekim 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altında son durum ne?

Küresel piyasalarda güçlenen ABD doları ve yükselen Hazine tahvil getirilerinin baskısıyla hareketli bir hafta geçiren altın fiyatları, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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3 Ekim 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altında son durum ne? - Resim: 1

Goldman Sachs analistlerinin paylaştığı verilere göre son dönemde para piyasası fonlarından çıkan sermayenin bir kısmının döviz ve altına yöneldiği görülürken, iç piyasada güncel rakamlar şu şekilde şekillendi:

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3 Ekim 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altında son durum ne? - Resim: 2

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI (SERBEST PİYASA VE KAPALIÇARŞI)

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3 Ekim 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altında son durum ne? - Resim: 3

Gram Altın: Alış 6.541,91 TL / Satış 6.542,72 TL (Piyasada %0,76 oranında günlük düşüş gözlenirken, Kapalıçarşı serbest piyasa rakamlarında gram altın 6.601 TL seviyesinden alıcı buluyor)

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3 Ekim 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altında son durum ne? - Resim: 4

Çeyrek Altın: Alış 10.670,00 TL / Satış 10.763,00 TL

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3 Ekim 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altında son durum ne? - Resim: 5

Yarım Altın: Alış / Satış (Güncel serbest piyasa dengesinde güncellenmektedir)

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3 Ekim 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altında son durum ne? - Resim: 6

Tam Altın: Alış / Satış (Güncel serbest piyasa dengesinde güncellenmektedir)

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3 Ekim 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altında son durum ne? - Resim: 7

Cumhuriyet Altını: Alış 42.551,00 TL / Satış 42.915,00 TL

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3 Ekim 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altında son durum ne? - Resim: 8

Ons Altın: Alış 4.141,21 Dolar / Satış 4.141,73 Dolar (ABD işsizlik verileri sonrasında spot piyasada anlık dalgalanmalar yaşanmaktadır)

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3 Ekim 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altında son durum ne? - Resim: 9

FARKLI AYARLARDA GRAM ALTIN VE BİLEZİK FİYATLARI
14 Ayar Gram Altın: Alış 3.576,65 TL / Satış 4.777,86 TL
18 Ayar Gram Altın: Alış 4.775,59 TL / Satış 4.776,18 TL

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3 Ekim 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altında son durum ne? - Resim: 10

22 Ayar Gram Altın: Alış 5.956,30 TL / Satış 6.166,45 TL
24 Ayar Has Altın: Alış 6.509,20 TL / Satış 6.510,00 TL
22 Ayar Bilezik: Alış 5.961,51 TL / Satış 6.027,99 TL

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3 Ekim 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altında son durum ne? - Resim: 11

GRAM ALTIN HESAPLAMA TABLOSU
6.542,72 TL'lik güncel satış fiyatı baz alındığında farklı miktarlardaki gram altın tutarları şu şekildedir:

1 Gram: 6.542,72 TL
5 Gram: 32.713,60 TL
10 Gram: 65.427,20 TL
20 Gram: 130.854,40 TL

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3 Ekim 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altında son durum ne? - Resim: 12

50 Gram: 327.136,00 TL
100 Gram: 654.272,00 TL

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3 Ekim 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altında son durum ne? - Resim: 13


(Not: Kapalıçarşı fiziki altın fiyatları ile ekranlarda görülen dijital serbest piyasa rakamları arasında işletmelerin alış-satış marjlarına göre küçük farklar oluşabilmektedir.)

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Altın gram altın