3 ilde emeklilere yılbaşı ikramiyesi müjdesi! İşte o iller
Emekliye yılbaşında ikramiye yatırılacak mı sorusunun yanıtı, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından araştırılmaya başladı. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından birçok emekli yılbaşında ikramiye alıp almayacaklarını merak ediyor.
Yılın son günlerinde çeşitli konular gündeme geliyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte ikramiye haberleri de merak ediliyor. Bunlardan biri de yılbaşı ikramiyesi. Vatandaşlar kendi veya yakınındaki emekli kişiler için bu sene emeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı öğrenmek istiyor. Aynı zamanda 2024 yılbaşı ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatar cevap arıyor. Konu hakkındaki son durum ise şöyle...
Emekliye yılbaşı ikramiyesiyle ilgili sosyal medyada birçok kişi araştırma yapmaya başladı. 3 belediye tarafından emeklilere yılbaşında ikramiye verileceğinin açıklanmasının ardından, emekliler hükümet tarafından emekliye genel bir yılbaşı ikramiyesi verilip verilmeyeceğini araştırıyor.3 ile ise emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek.
10 BİN EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK
Gaziantep Şehitkâmil Belediyesi, yeni yıl öncesi ilçede ikamet eden emeklilere ikramiye verileceğini açıkladı. Buna göre, ilçedeki yaklaşık 10 bin emekliye yılbaşı öncesi 3 bin ila 5 bin lira seviyesinde ikramiye ödemesi yapılacak.
Gaziantep Şehitkâmil Belediyesi Umut Yılmaz, “Önümüzde yeni yıl var. Yeni yılda sizleri kaderinize terk etmek istemiyoruz. Şu ana kadar belediyemize 36 bin tane emekli müracaat etmiş. Çok özür dilerim, hepinize yetemiyorum. Allah izin verirse, 10 bine yakın emekli teyzeme, amcama yeni yıl öncesi 3 ila 5 bin TL arasında yardımda bulunacağız" dedi.
ADANA'DA 7 BİN EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yerel seçim zamanında emeklilere destek olunacağına dair verdiği sözü yeni yıl öncesi yerine getirmek için harekete geçti.
Başkan Zeydan Karalar, hedeflerinin özellikle en mağdur olan, çok düşük maaşlı emeklilere bir nebze olsun nefes aldırmak ve yılbaşından önce destek sunmak olduğunu söyledi.
Adana 400 bin emeklinin yaşadığını, bu nedenle en mağdur durumda olan 7 bin emekliye destek vereceklerini açıklayan Başkan Zeydan Karalar, bunu yılbaşından önce yetiştirmeyi umduklarını belirtti.
BURSA'DA EMEKLİYE 2 BİN LİRA YILBAŞI DESTEĞİ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Halk TV'de katıldığı programda söz konusu para yardımını ilk kez açıkladı.
Bozbey, para yardımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Biz talep alıyoruz, ihtiyaç sahiplerini belirleyip kanunlara göre onlara veriyoruz. Emekliye bir sürprizim var. Yılbaşında emeklimize 2’şer bin lira destek olacağız. Arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor.”
EMEKLİLERE YILBAŞINDA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?
Yılbaşına çok az bir zaman kala milyonlarca emekli, emekli ikramiyesi verileceğine yönelik iddiaları araştırmaya başladı. Ancak yılbaşında emeklilere ikramiye verilmesine ilişkin hükümet tarafından yapılan resmi bir açıklamaya bulunmuyor.
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri normal şartlarda sadece Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi alıyor.