3 ilde emeklilere yılbaşı ikramiyesi müjdesi! İşte o iller

10 BİN EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK

Gaziantep Şehitkâmil Belediyesi, yeni yıl öncesi ilçede ikamet eden emeklilere ikramiye verileceğini açıkladı. Buna göre, ilçedeki yaklaşık 10 bin emekliye yılbaşı öncesi 3 bin ila 5 bin lira seviyesinde ikramiye ödemesi yapılacak.

Gaziantep Şehitkâmil Belediyesi Umut Yılmaz, “Önümüzde yeni yıl var. Yeni yılda sizleri kaderinize terk etmek istemiyoruz. Şu ana kadar belediyemize 36 bin tane emekli müracaat etmiş. Çok özür dilerim, hepinize yetemiyorum. Allah izin verirse, 10 bine yakın emekli teyzeme, amcama yeni yıl öncesi 3 ila 5 bin TL arasında yardımda bulunacağız" dedi.