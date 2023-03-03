3 Mart 2023 akaryakıt fiyatları! Akaryakıtta indirim var mı?
Benzin fiyatları ve motorin fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarına Şubat ayının sonunda peş peşe indirim uygulanmıştı. Peki, Mart ayında akaryakıt fiyatları nasıl? İşte güncel fiyatlar...
Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları; brent petrol son dakika gelişmelerine göre farklılık gösteriyor.
Geçtiğimiz günlerde düşüşe geçen brent petrol fiyatı beraberinden akaryakıt indirimini getirdi.
23 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 48 kuruşluk indirim geldi.
24 Şubat Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 63 kuruş indirim geldi.