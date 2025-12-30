3 milyon liranın 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: Mevduat faizlerinde rekor kazanç tablosu

Merkez Bankası'nın faiz kararları sonrası bankaların mevduat yarışında kartlar yeniden dağıtıldı. 3 milyon TL gibi ciddi bir birikimi olan yatırımcılar için aylık getiri hesaplamaları şaşırtıcı rakamlara ulaştı. Banka banka değişen oranlar ve net kazanç tablosu belli oldu.

Ekonomideki dalgalanmalar ve enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikaları, mevduat faizlerini yatırımcılar için cazip bir liman haline getirdi. 

Ellerindeki nakit varlığı değerlendirmek isteyen vatandaşlar, "Hangi banka ne kadar veriyor?" sorusunun yanıtını ararken, 3 milyon TL'lik birikimin 32 günlük getirisi adeta ikinci bir maaş, hatta servet niteliği kazandı.

İşte bankalar ve 3.000.000 TL için sundukları 32 günlük kazanç tablosu:

Akbank
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 92.488,05 TL
Vade sonu tutar: 3.092.488,05 TL

HSBC
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 99.199,00 TL
Vade sonu tutar: 3.099.199,00 TL

Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 84.424,12 TL
Vade sonu tutar: 3.084.424,12 TL

Fibabanka
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 96.960,45 TL
Vade sonu tutar: 3.096.960,45 TL

Türk Ekonomi Bankası
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 96.960,45 TL
Vade sonu tutar: 3.096.960,45 TL

Yapı Kredi
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 87.264,41 TL
Vade sonu tutar: 3.087.264,41 TL

ING
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 87.749,21 TL
Vade sonu tutar: 3.087.749,21 TL

QNB
Faiz oranı: %43,25
Aylık getiri: 84.461,92 TL
Vade sonu tutar: 3.084.461,92 TL

DenizBank
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 88.964,38 TL
Vade sonu tutar: 3.088.964,38 TL

Akbank
Faiz oranı: %40,5
Aylık getiri: 87.879,45 TL
Vade sonu tutar: 3.087.879,45 TL

getirfinans
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 86.794,52 TL
Vade sonu tutar: 3.086.794,52 TL

İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 84.624,66 TL
Vade sonu tutar: 3.084.624,66 TL

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 84.624,66 TL
Vade sonu tutar: 3.084.624,66 TL

