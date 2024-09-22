3 milyon liranın konut kredisinin geir ödemesi ne kadar?

Yeni ev alacaklar dikkat. Konut kredisi faiz oranları değişti. Peki 3 milyon liranın konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 3 milyon liranın geri ödemesi...

Mert Sagit Mert Sagit
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3 milyon liranın konut kredisinin geir ödemesi ne kadar? - Resim: 1

Yeni ev alacak vatandaşları ilgilendiren haber geldi. Konut kredisi faiz oranları değişti. Peki bankaların faiz oranları ne kadar oldu? 3 milyon liranın konut kredisi faiz oranları burada yer alıyor.

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3 milyon liranın konut kredisinin geir ödemesi ne kadar? - Resim: 2

Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank'ın sunduğu konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 3 milyon liranın konut kredisi faiz oranları...

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3 milyon liranın konut kredisinin geir ödemesi ne kadar? - Resim: 3

3 MİLYON LİRANIN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

3 milyon liranın konut kredisi faiz oranları banka banka şöyledir;

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3 milyon liranın konut kredisinin geir ödemesi ne kadar? - Resim: 4

AKBANK (İLK EVİM KONUT KREDİSİ)

Faiz Oranı: %3,02
Aylık Taksit: 93.223,87 TL
Toplam Ödeme: 11.216.484 TL

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3 milyon liranın konut kredisinin geir ödemesi ne kadar? - Resim: 5

ING (KONUT KREDİSİ)

Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 97.962,27 TL
Toplam Ödeme: 11.780.592 TL

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3 milyon liranın konut kredisinin geir ödemesi ne kadar? - Resim: 6

GARANTİ BBVA (KONUT KREDİSİ)

Faiz Oranı: %3,06
Aylık Taksit: 94.334,27 TL
Toplam Ödeme: 11.349.672 TL

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3 milyon liranın konut kredisinin geir ödemesi ne kadar? - Resim: 7

ZİRAAT BANKASI (KONUT KREDİSİ)

Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 95.168,94 TL
Toplam Ödeme: 11.442.646 TL

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3 milyon liranın konut kredisinin geir ödemesi ne kadar? - Resim: 8

VAKIFBANK (SIFIR KONUTLARA ÖZEL SARI PANJUR KONUT KREDİSİ)

Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 101.053,59 TL
Toplam Ödeme: 12.152.430 TL

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3 milyon liranın konut kredisinin geir ödemesi ne kadar? - Resim: 9

DENİZBANK (MORTGAGE KREDİSİ)

Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 127.202,33 TL
Toplam Ödeme: 15.286.238 TL

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3 milyon liranın konut kredisinin geir ödemesi ne kadar? - Resim: 10

ŞEKERBANK (KONUT KREDİSİ)

Faiz Oranı: %5,89
Aylık Taksit: 176.884,12 TL
Toplam Ödeme: 21.250.654 TL

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3 milyon liranın konut kredisinin geir ödemesi ne kadar? - Resim: 11

HALKBANK

Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 103.880 TL
Toplam Ödeme: 12.482.552 TL

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