3 milyon liranın konut kredisinin geir ödemesi ne kadar?
Yeni ev alacaklar dikkat. Konut kredisi faiz oranları değişti. Peki 3 milyon liranın konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 3 milyon liranın geri ödemesi...
Yeni ev alacak vatandaşları ilgilendiren haber geldi. Konut kredisi faiz oranları değişti. Peki bankaların faiz oranları ne kadar oldu? 3 milyon liranın konut kredisi faiz oranları burada yer alıyor.
Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank'ın sunduğu konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 3 milyon liranın konut kredisi faiz oranları...
3 MİLYON LİRANIN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
3 milyon liranın konut kredisi faiz oranları banka banka şöyledir;
AKBANK (İLK EVİM KONUT KREDİSİ)
Faiz Oranı: %3,02
Aylık Taksit: 93.223,87 TL
Toplam Ödeme: 11.216.484 TL
ING (KONUT KREDİSİ)
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 97.962,27 TL
Toplam Ödeme: 11.780.592 TL
GARANTİ BBVA (KONUT KREDİSİ)
Faiz Oranı: %3,06
Aylık Taksit: 94.334,27 TL
Toplam Ödeme: 11.349.672 TL
ZİRAAT BANKASI (KONUT KREDİSİ)
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 95.168,94 TL
Toplam Ödeme: 11.442.646 TL
VAKIFBANK (SIFIR KONUTLARA ÖZEL SARI PANJUR KONUT KREDİSİ)
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 101.053,59 TL
Toplam Ödeme: 12.152.430 TL
DENİZBANK (MORTGAGE KREDİSİ)
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 127.202,33 TL
Toplam Ödeme: 15.286.238 TL
ŞEKERBANK (KONUT KREDİSİ)
Faiz Oranı: %5,89
Aylık Taksit: 176.884,12 TL
Toplam Ödeme: 21.250.654 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 103.880 TL
Toplam Ödeme: 12.482.552 TL