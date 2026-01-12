3 milyon lirayı bankaya koyan ayda kaç TL alıyor? İşte güncel mevduat faiz oranları

Merkez Bankası'nın faiz politikaları doğrultusunda bankacılık sektöründe mevduat yarışı hız kesmeden devam ediyor. Birikimlerini enflasyon karşısında korumak, risk almadan sabit getiri sağlamak isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar, bankaların güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor.