3 milyon lirayı bankaya koyan ayda kaç TL alıyor? İşte güncel mevduat faiz oranları

Yatırımcıların güvenli limanı vadeli mevduat hesaplarında rekabet kızıştı. Bankalar faiz oranlarını güncellerken, "3 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?" sorusu yanıt buldu. İşte kuruşu kuruşuna o liste...

Merkez Bankası'nın faiz politikaları doğrultusunda bankacılık sektöründe mevduat yarışı hız kesmeden devam ediyor. Birikimlerini enflasyon karşısında korumak, risk almadan sabit getiri sağlamak isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar, bankaların güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor.

İşte banka banka 3 milyon TL'nin aylık getirisi:

Akbank
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 92.488,05 TL
Vade sonu tutar: 3.092.488,05 TL

Garanti BBVA
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 86.794,52 TL
Vade sonu tutar: 3.086.794,52 TL

Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 84.424,12 TL
Vade sonu tutar: 3.084.424,12 TL

Fibabanka
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 96.960,45 TL
Vade sonu tutar: 3.096.960,45 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 96.960,45 TL
Vade sonu tutar: 3.096.960,45 TL

HSBC
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 96.960,45 TL
Vade sonu tutar: 3.096.960,45 TL

Yapı Kredi
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 85.251,12 TL
Vade sonu tutar: 3.085.251,12 TL

ING
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 84.713,03 TL
Vade sonu tutar: 3.084.713,03 TL

DenizBank
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 90.049,32 TL
Vade sonu tutar: 3.090.049,32 TL

QNB
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 88.964,38 TL
Vade sonu tutar: 3.088.964,38 TL

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 86.794,52 TL
Vade sonu tutar: 3.086.794,52 TL

İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 84.624,66 TL
Vade sonu tutar: 3.084.624,66 TL

VakıfBank
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 93.304,11 TL
Vade sonu tutar: 3.093.304,11 TL

Halkbank
Faiz oranı: %38
Aylık getiri: 82.454,79 TL
Vade sonu tutar: 3.082.454,79 TL

