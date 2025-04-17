3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı: Faizler yeniden tırmanışta!

Mevduat faizlerinde son haftalarda yaşanan yükseliş yatırımcıların dikkatini yeniden TL vadeli hesaplara çevirdi. Merkez Bankası’nın hamlesi sonrası bankalar 3 milyon TL gibi yüksek tutarlı mevduatlar için cazip oranlar sunmaya başladı. 1 aylık (32 günlük) getiriler dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı: Faizler yeniden tırmanışta! - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen ay gerçekleştirdiği "takvim dışı" Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında gecelik borç verme faiz oranını yüzde 44’ten yüzde 46’ya yükseltti. Bu karar sonrası TL cinsinden varlıklara olan ilgi artarken, piyasalar da yüzde 46 seviyesinden fonlanmaya başladı.

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3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı: Faizler yeniden tırmanışta! - Resim: 2

Bankalar, artan fonlama maliyetlerini dikkate alarak mevduat faizlerinde önemli artışlara gitti. 32 günlük vadeli mevduatlarda faiz oranları bankadan bankaya değişmekle birlikte, yüzde 37 ile yüzde 49 arasında seyrediyor. Özellikle yüklü tutarlı mevduatlar için bazı özel bankalar yüzde 50’ye varan oranlar sunuyor.

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3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı: Faizler yeniden tırmanışta! - Resim: 3

Güncel faiz oranlarına göre, 3 milyon TL’lik bir yatırım için 32 gün sonunda elde edilecek net kazanç da belli oldu.

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3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı: Faizler yeniden tırmanışta! - Resim: 4

İşte 3 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) getirisi:

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3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı: Faizler yeniden tırmanışta! - Resim: 5

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 3.105.074 TL
Net Kazanç 105.074 TL

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3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı: Faizler yeniden tırmanışta! - Resim: 6

HALKBANK

Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 3.089.425 TL
Net Kazanç 89.425 TL

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3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı: Faizler yeniden tırmanışta! - Resim: 7

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 3.087.189 TL
Net Kazanç 87.189 TL

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3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı: Faizler yeniden tırmanışta! - Resim: 8

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 3.087.189 TL
Net Kazanç 87.189 TL

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3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı: Faizler yeniden tırmanışta! - Resim: 9

DENİZBANK

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 3.106.192 TL
Net Kazanç 106.192 TL

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3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı: Faizler yeniden tırmanışta! - Resim: 10

TEB

Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 3.108.427 TL
Net Kazanç 108.427 TL

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3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı: Faizler yeniden tırmanışta! - Resim: 11

ODEA

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 3.107.310 TL
Net Kazanç 107.310 TL

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3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı: Faizler yeniden tırmanışta! - Resim: 12

AKBANK

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 3.106.192 TL
Net Kazanç 106.192 TL

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3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı: Faizler yeniden tırmanışta! - Resim: 13

FİBABANKA

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 3.109.545 TL
Net Kazanç 109.545 TL

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3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı: Faizler yeniden tırmanışta! - Resim: 14

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 3.111.781 TL
Net Kazanç 111.781 TL

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3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı: Faizler yeniden tırmanışta! - Resim: 15

TÜRKİYE FİNANS

Kar Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 3.108.427 TL
Net Kazanç 108.427 TL

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3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı: Faizler yeniden tırmanışta! - Resim: 16

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 30
Vade Sonu Tutar 3.067.068 TL
Net Kazanç 67.068 TL

16 22
3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı: Faizler yeniden tırmanışta! - Resim: 17

ENPARA

Faiz Oranı % 41,5
Vade Sonu Tutar 3.092.778 TL
Net Kazanç 92.778 TL

17 22
3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı: Faizler yeniden tırmanışta! - Resim: 18

ING

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 3.105.074 TL
Net Kazanç 105.074 TL

18 22
3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı: Faizler yeniden tırmanışta! - Resim: 19

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 3.088.307 TL
Net Kazanç 88.307 TL

19 22
3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı: Faizler yeniden tırmanışta! - Resim: 20

VAKIF KATILIM

Kar Oranı % 35,24
Vade Sonu Tutar 3.078.783 TL
Net Kazanç 78.783 TL

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3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı: Faizler yeniden tırmanışta! - Resim: 21

ALBARAKA

Kar Oranı % 33,85
Vade Sonu Tutar 3.075.676 TL
Net Kazanç 75.676 TL

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3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı: Faizler yeniden tırmanışta! - Resim: 22

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 32
Vade Sonu Tutar 3.071.540 TL
Net Kazanç 71.540 TL

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