3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı: Faizler yeniden tırmanışta!
Mevduat faizlerinde son haftalarda yaşanan yükseliş yatırımcıların dikkatini yeniden TL vadeli hesaplara çevirdi. Merkez Bankası’nın hamlesi sonrası bankalar 3 milyon TL gibi yüksek tutarlı mevduatlar için cazip oranlar sunmaya başladı. 1 aylık (32 günlük) getiriler dikkat çekici seviyelere ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen ay gerçekleştirdiği "takvim dışı" Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında gecelik borç verme faiz oranını yüzde 44’ten yüzde 46’ya yükseltti. Bu karar sonrası TL cinsinden varlıklara olan ilgi artarken, piyasalar da yüzde 46 seviyesinden fonlanmaya başladı.
Bankalar, artan fonlama maliyetlerini dikkate alarak mevduat faizlerinde önemli artışlara gitti. 32 günlük vadeli mevduatlarda faiz oranları bankadan bankaya değişmekle birlikte, yüzde 37 ile yüzde 49 arasında seyrediyor. Özellikle yüklü tutarlı mevduatlar için bazı özel bankalar yüzde 50’ye varan oranlar sunuyor.
Güncel faiz oranlarına göre, 3 milyon TL’lik bir yatırım için 32 gün sonunda elde edilecek net kazanç da belli oldu.
İşte 3 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) getirisi:
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 3.105.074 TL
Net Kazanç 105.074 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 3.089.425 TL
Net Kazanç 89.425 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 3.087.189 TL
Net Kazanç 87.189 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 3.087.189 TL
Net Kazanç 87.189 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 3.106.192 TL
Net Kazanç 106.192 TL
TEB
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 3.108.427 TL
Net Kazanç 108.427 TL
ODEA
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 3.107.310 TL
Net Kazanç 107.310 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 3.106.192 TL
Net Kazanç 106.192 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 3.109.545 TL
Net Kazanç 109.545 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 3.111.781 TL
Net Kazanç 111.781 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kar Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 3.108.427 TL
Net Kazanç 108.427 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 30
Vade Sonu Tutar 3.067.068 TL
Net Kazanç 67.068 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 41,5
Vade Sonu Tutar 3.092.778 TL
Net Kazanç 92.778 TL
ING
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 3.105.074 TL
Net Kazanç 105.074 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 3.088.307 TL
Net Kazanç 88.307 TL
VAKIF KATILIM
Kar Oranı % 35,24
Vade Sonu Tutar 3.078.783 TL
Net Kazanç 78.783 TL
ALBARAKA
Kar Oranı % 33,85
Vade Sonu Tutar 3.075.676 TL
Net Kazanç 75.676 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 32
Vade Sonu Tutar 3.071.540 TL
Net Kazanç 71.540 TL