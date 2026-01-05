3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte 32 günlük net kazanç tablosu
Bankaların mevduat faizi yarışında kartlar yeniden dağıtıldı. 3 milyon lirasını vadeli hesapta değerlendirmek isteyenler için aylık getiri tablosu netleşti.
Yatırımcılar, ellerindeki nakit parayı enflasyon karşısında korumak ve risksiz getiri elde etmek amacıyla bankaların vadeli mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor.
Merkez Bankası'nın para politikaları doğrultusunda şekillenen faiz oranları, bankadan bankaya değişiklik gösterirken, özellikle yüksek tutarlı mevduatlarda getiri makası iyice açıldı.
İşte banka banka 3 milyon TL'nin 32 günlük getirisi:
Akbank
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 92.488,05 TL
Vade sonu tutar: 3.092.488,05 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 86.794,52 TL
Vade sonu tutar: 3.086.794,52 TL
QNB
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 84.950,14 TL
Vade sonu tutar: 3.084.950,14 TL
Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 84.424,12 TL
Vade sonu tutar: 3.084.424,12 TL
Fibabanka
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 96.960,45 TL
Vade sonu tutar: 3.096.960,45 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 96.960,45 TL
Vade sonu tutar: 3.096.960,45 TL
HSBC
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 96.960,45 TL
Vade sonu tutar: 3.096.960,45 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 87.264,41 TL
Vade sonu tutar: 3.087.264,41 TL
ING
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 84.713,03 TL
Vade sonu tutar: 3.084.713,03 TL
DenizBank
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 90.049,32 TL
Vade sonu tutar: 3.090.049,32 TL
Akbank
Faiz oranı: %40,5
Aylık getiri: 87.879,45 TL
Vade sonu tutar: 3.087.879,45 TL
getirfinans
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 86.794,52 TL
Vade sonu tutar: 3.086.794,52 TL
Odea
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 86.794,52 TL
Vade sonu tutar: 3.086.794,52 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 84.624,66 TL
Vade sonu tutar: 3.084.624,66 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 84.624,66 TL
Vade sonu tutar: 3.084.624,66 TL
VakıfBank
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 91.134,25 TL
Vade sonu tutar: 3.091.134,25 TL
Halkbank
Faiz oranı: %38
Aylık getiri: 82.454,79 TL
Vade sonu tutar: 3.082.454,79 TL