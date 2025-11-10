3 milyon TL’nizi 32 günlüğüne bankaya yatırırsanız ne olur? Faiz oranları rekor kırdı!

3 milyon TL’nizi 32 günlüğüne vadeye koyarsanız ne kadar kazanırsınız? Bankalar faiz oranlarını şaşırtıcı şekilde yükseltti. İşte banka banka aylık getiriler...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
3 milyon TL’nizi 32 günlüğüne bankaya yatırırsanız ne olur? Faiz oranları rekor kırdı! - Resim: 1

Faiz oranlarındaki yükseliş, yüksek tutarlı mevduat sahiplerinin ilgisini yeniden bankalara çevirdi. 8 Kasım 2025 itibarıyla günlük vadeli ve standart vadeli hesaplarda oranlar yüzde 48 seviyesine yaklaştı.

1 19
3 milyon TL’nizi 32 günlüğüne bankaya yatırırsanız ne olur? Faiz oranları rekor kırdı! - Resim: 2

İşte banka banka 3 milyon TL'nin aylık getirisi:

2 19
3 milyon TL’nizi 32 günlüğüne bankaya yatırırsanız ne olur? Faiz oranları rekor kırdı! - Resim: 3

Akbank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 94.723,47 TL
Vade Sonu Tutar: 3.094.723,47 TL

3 19
3 milyon TL’nizi 32 günlüğüne bankaya yatırırsanız ne olur? Faiz oranları rekor kırdı! - Resim: 4

TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 89.279,10 TL
Vade Sonu Tutar: 3.089.279,10 TL

4 19
3 milyon TL’nizi 32 günlüğüne bankaya yatırırsanız ne olur? Faiz oranları rekor kırdı! - Resim: 5

ING
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 91.802,41 TL
Vade Sonu Tutar: 3.091.802,41 TL

5 19
3 milyon TL’nizi 32 günlüğüne bankaya yatırırsanız ne olur? Faiz oranları rekor kırdı! - Resim: 6

İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 85.709,59 TL
Vade Sonu Tutar: 3.085.709,59 TL

6 19
3 milyon TL’nizi 32 günlüğüne bankaya yatırırsanız ne olur? Faiz oranları rekor kırdı! - Resim: 7

QNB Finansbank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 85.926,58 TL
Vade Sonu Tutar: 3.085.926,58 TL

7 19
3 milyon TL’nizi 32 günlüğüne bankaya yatırırsanız ne olur? Faiz oranları rekor kırdı! - Resim: 8

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46,5
Aylık Getiri: 90.703,05 TL
Vade Sonu Tutar: 3.090.703,05 TL

8 19
3 milyon TL’nizi 32 günlüğüne bankaya yatırırsanız ne olur? Faiz oranları rekor kırdı! - Resim: 9

Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 92.985,86 TL
Vade Sonu Tutar: 3.092.985,86 TL

9 19
3 milyon TL’nizi 32 günlüğüne bankaya yatırırsanız ne olur? Faiz oranları rekor kırdı! - Resim: 10

HSBC
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 99.041,55 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.041,55 TL

10 19
3 milyon TL’nizi 32 günlüğüne bankaya yatırırsanız ne olur? Faiz oranları rekor kırdı! - Resim: 11

Odea Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 84.424,12 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.424,12 TL

11 19
3 milyon TL’nizi 32 günlüğüne bankaya yatırırsanız ne olur? Faiz oranları rekor kırdı! - Resim: 12

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 96.960,45 TL
Vade Sonu Tutar: 3.096.960,45 TL

12 19
3 milyon TL’nizi 32 günlüğüne bankaya yatırırsanız ne olur? Faiz oranları rekor kırdı! - Resim: 13

Akbank (Vadeli TL Hesap)
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 91.134,25 TL
Vade Sonu Tutar: 3.091.134,25 TL

13 19
3 milyon TL’nizi 32 günlüğüne bankaya yatırırsanız ne olur? Faiz oranları rekor kırdı! - Resim: 14

QNB (E-Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 81.044,38 TL
Vade Sonu Tutar: 3.081.044,38 TL

14 19
3 milyon TL’nizi 32 günlüğüne bankaya yatırırsanız ne olur? Faiz oranları rekor kırdı! - Resim: 15

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 90.049,32 TL
Vade Sonu Tutar: 3.090.049,32 TL

15 19
3 milyon TL’nizi 32 günlüğüne bankaya yatırırsanız ne olur? Faiz oranları rekor kırdı! - Resim: 16

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 87.879,45 TL
Vade Sonu Tutar: 3.087.879,45 TL

16 19
3 milyon TL’nizi 32 günlüğüne bankaya yatırırsanız ne olur? Faiz oranları rekor kırdı! - Resim: 17

Anadolubank
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 104.153,42 TL
Vade Sonu Tutar: 3.104.153,42 TL

17 19
3 milyon TL’nizi 32 günlüğüne bankaya yatırırsanız ne olur? Faiz oranları rekor kırdı! - Resim: 18

Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 82.454,79 TL
Vade Sonu Tutar: 3.082.454,79 TL

18 19
3 milyon TL’nizi 32 günlüğüne bankaya yatırırsanız ne olur? Faiz oranları rekor kırdı! - Resim: 19

VakıfBank
Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 49.906,85 TL
Vade Sonu Tutar: 3.049.906,85 TL

19 19
mevduat faiz