3 milyon TL’nizi 32 günlüğüne bankaya yatırırsanız ne olur? Faiz oranları rekor kırdı!
3 milyon TL’nizi 32 günlüğüne vadeye koyarsanız ne kadar kazanırsınız? Bankalar faiz oranlarını şaşırtıcı şekilde yükseltti. İşte banka banka aylık getiriler...
Faiz oranlarındaki yükseliş, yüksek tutarlı mevduat sahiplerinin ilgisini yeniden bankalara çevirdi. 8 Kasım 2025 itibarıyla günlük vadeli ve standart vadeli hesaplarda oranlar yüzde 48 seviyesine yaklaştı.
İşte banka banka 3 milyon TL'nin aylık getirisi:
Akbank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 94.723,47 TL
Vade Sonu Tutar: 3.094.723,47 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 89.279,10 TL
Vade Sonu Tutar: 3.089.279,10 TL
ING
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 91.802,41 TL
Vade Sonu Tutar: 3.091.802,41 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 85.709,59 TL
Vade Sonu Tutar: 3.085.709,59 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 85.926,58 TL
Vade Sonu Tutar: 3.085.926,58 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46,5
Aylık Getiri: 90.703,05 TL
Vade Sonu Tutar: 3.090.703,05 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 92.985,86 TL
Vade Sonu Tutar: 3.092.985,86 TL
HSBC
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 99.041,55 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.041,55 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 84.424,12 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.424,12 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 96.960,45 TL
Vade Sonu Tutar: 3.096.960,45 TL
Akbank (Vadeli TL Hesap)
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 91.134,25 TL
Vade Sonu Tutar: 3.091.134,25 TL
QNB (E-Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 81.044,38 TL
Vade Sonu Tutar: 3.081.044,38 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 90.049,32 TL
Vade Sonu Tutar: 3.090.049,32 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 87.879,45 TL
Vade Sonu Tutar: 3.087.879,45 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 104.153,42 TL
Vade Sonu Tutar: 3.104.153,42 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 82.454,79 TL
Vade Sonu Tutar: 3.082.454,79 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 49.906,85 TL
Vade Sonu Tutar: 3.049.906,85 TL