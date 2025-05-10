3 milyon TL'si olan dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu

10 Mayıs 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde yükseliş hız kazandı. Bankaların faiz oranları yüzde 52 seviyelerine ulaşırken, 3 milyon TL'nin 32 günlük getirisi de dikkat çeken seviyelere geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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3 milyon TL'si olan dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) uyguladığı sıkı para politikası, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yükselen enflasyon beklentileri, bankaların Türk Lirası (TL) mevduat faiz oranlarını artırmasına neden oldu. 10 Mayıs 2025 itibarıyla bazı bankalar mevduat faizlerini yüzde 52 seviyelerine kadar yükseltti.

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3 milyon TL'si olan dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 2

Bu gelişmeyle birlikte yüksek tutarlı mevduat sahipleri için aylık faiz kazançları da güncellendi. 3 milyon TL’lik mevduat için 1 aylık (32 günlük) net getiri hesaplamaları, bankalar arası rekabetle daha da önem kazandı.

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3 milyon TL'si olan dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 3

İşte 3 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) getirisi:

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3 milyon TL'si olan dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 4

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 3.106.192 TL
Net Kazanç 106.192 TL

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3 milyon TL'si olan dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 5

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tuta 3.109.545 TL
Net Kazanç 109.545 TL

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3 milyon TL'si olan dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 6

AKBANK

Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 3.108.427 TL
Net Kazanç 108.427 TL

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3 milyon TL'si olan dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 7

FİBABANKA

Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 3.114.016 TL
Net Kazanç 114.016 TL

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3 milyon TL'si olan dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 8

TÜRKİYE FİNANS

Kar Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 3.118.488 TL
Net Kazanç 118.488 TL

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3 milyon TL'si olan dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 9

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 3.116.252 TL
Net Kazanç 116.252 TL

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3 milyon TL'si olan dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 10

DENİZBANK

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 3.109.545 TL
Net Kazanç 109.545 TL

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3 milyon TL'si olan dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 11

ENPARA

Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 3.103.956 TL
Net Kazanç 103.956 TL

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3 milyon TL'si olan dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 12

TEB

Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 3.116.252 TL
Net Kazanç 116.252 TL

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3 milyon TL'si olan dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 13

ODEA

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 3.111.781 TL
Net Kazanç 111.781 TL

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3 milyon TL'si olan dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 14

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 35,5
Vade Sonu Tutar 3.079.364 TL
Net Kazanç 79.364 TL

14 22
3 milyon TL'si olan dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 15

GETİRFİNANS

Faiz Oranı % 30
Vade Sonu Tutar 3.067.068 TL
Net Kazanç 67.068 TL

15 22
3 milyon TL'si olan dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 16

ING

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 3.111.781 TL
Net Kazanç 111.781 TL

16 22
3 milyon TL'si olan dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 17

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 3.088.307 TL
Net Kazanç 88.307 TL

17 22
3 milyon TL'si olan dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 18

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı % 34,29
Vade Sonu Tutar 3.076.659 TL
Net Kazanç 76.659 TL
Marifetli Hesap

18 22
3 milyon TL'si olan dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 19

HALKBANK

Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 3.093.896 TL
Net Kazanç 93.896 TL

19 22
3 milyon TL'si olan dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 20

ICBC

Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 3.093.896 TL
Net Kazanç 93.896 TL

20 22
3 milyon TL'si olan dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 21

ALBARAKA

Kar Oranı % 33,31
Vade Sonu Tutar 3.074.468 TL
Net Kazanç 74.468 TL

21 22
3 milyon TL'si olan dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 22

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 33
Vade Sonu Tutar 3.073.775 TL
Net Kazanç 73.775 TL

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