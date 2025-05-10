3 milyon TL'si olan dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu
10 Mayıs 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde yükseliş hız kazandı. Bankaların faiz oranları yüzde 52 seviyelerine ulaşırken, 3 milyon TL'nin 32 günlük getirisi de dikkat çeken seviyelere geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) uyguladığı sıkı para politikası, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yükselen enflasyon beklentileri, bankaların Türk Lirası (TL) mevduat faiz oranlarını artırmasına neden oldu. 10 Mayıs 2025 itibarıyla bazı bankalar mevduat faizlerini yüzde 52 seviyelerine kadar yükseltti.
Bu gelişmeyle birlikte yüksek tutarlı mevduat sahipleri için aylık faiz kazançları da güncellendi. 3 milyon TL’lik mevduat için 1 aylık (32 günlük) net getiri hesaplamaları, bankalar arası rekabetle daha da önem kazandı.
İşte 3 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) getirisi:
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 3.106.192 TL
Net Kazanç 106.192 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tuta 3.109.545 TL
Net Kazanç 109.545 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 3.108.427 TL
Net Kazanç 108.427 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 3.114.016 TL
Net Kazanç 114.016 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kar Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 3.118.488 TL
Net Kazanç 118.488 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 3.116.252 TL
Net Kazanç 116.252 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 3.109.545 TL
Net Kazanç 109.545 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 3.103.956 TL
Net Kazanç 103.956 TL
TEB
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 3.116.252 TL
Net Kazanç 116.252 TL
ODEA
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 3.111.781 TL
Net Kazanç 111.781 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 35,5
Vade Sonu Tutar 3.079.364 TL
Net Kazanç 79.364 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı % 30
Vade Sonu Tutar 3.067.068 TL
Net Kazanç 67.068 TL
ING
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 3.111.781 TL
Net Kazanç 111.781 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 3.088.307 TL
Net Kazanç 88.307 TL
VAKIF KATILIM
Faiz Oranı % 34,29
Vade Sonu Tutar 3.076.659 TL
Net Kazanç 76.659 TL
Marifetli Hesap
HALKBANK
Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 3.093.896 TL
Net Kazanç 93.896 TL
ICBC
Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 3.093.896 TL
Net Kazanç 93.896 TL
ALBARAKA
Kar Oranı % 33,31
Vade Sonu Tutar 3.074.468 TL
Net Kazanç 74.468 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 33
Vade Sonu Tutar 3.073.775 TL
Net Kazanç 73.775 TL