3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? İşte banka banka getiriler

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları yatırımcıların gündeminde. 3 milyon TL’sini vadeli hesaba yatıran bir kişinin elde edeceği kazanç hesaplandı. İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? İşte banka banka getiriler - Resim: 1

3 milyon TL’sini vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için 32 günlük faiz oranları ve kazanç hesaplamaları belli oldu.

İşte banka banka güncel faiz oranları ve getiriler:

1 17
3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? İşte banka banka getiriler - Resim: 2

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 91.694,5 TL
Vade Sonu Tutar: 3.091.694,5 TL

2 17
3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? İşte banka banka getiriler - Resim: 3

Fibabanka

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 97.097,06 TL
Vade Sonu Tutar: 3.097.097,06 TL

3 17
3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? İşte banka banka getiriler - Resim: 4

CepteTEB

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 93.312,73 TL
Vade Sonu Tutar: 3.093.312,73 TL

4 17
3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? İşte banka banka getiriler - Resim: 5

Odeabank

Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri: 85.377,21 TL
Vade Sonu Tutar: 3.085.377,21 TL

5 17
3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? İşte banka banka getiriler - Resim: 6

HSBC

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 99.041,55 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.041,55 TL

6 17
3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? İşte banka banka getiriler - Resim: 7

DenizBank

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 93.304,11 TL
Vade Sonu Tutar: 3.093.304,11 TL

7 17
3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? İşte banka banka getiriler - Resim: 8

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 99.199 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.199 TL

8 17
3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? İşte banka banka getiriler - Resim: 9

Akbank

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 96.960,45 TL
Vade Sonu Tutar: 3.096.960,45 TL

9 17
3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? İşte banka banka getiriler - Resim: 10

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 84.461,92 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.461,92 TL

10 17
3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? İşte banka banka getiriler - Resim: 11

DenizBank (E-Mevduat)

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 93.304,11 TL
Vade Sonu Tutar: 3.093.304,11 TL

11 17
3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? İşte banka banka getiriler - Resim: 12

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 93.304,11 TL
Vade Sonu Tutar: 3.093.304,11 TL

12 17
3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? İşte banka banka getiriler - Resim: 13

GetirFinans

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 85.528,77 TL
Vade Sonu Tutar: 3.085.528,77 TL

13 17
3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? İşte banka banka getiriler - Resim: 14

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 93.304,11 TL
Vade Sonu Tutar: 3.093.304,11 TL

14 17
3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? İşte banka banka getiriler - Resim: 15

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 91.134,25 TL
Vade Sonu Tutar: 3.091.134,25 TL

15 17
3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? İşte banka banka getiriler - Resim: 16

Anadolubank

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 104.153,42 TL
Vade Sonu Tutar: 3.104.153,42 TL

16 17
3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? İşte banka banka getiriler - Resim: 17

Halkbank

Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 84.624,66 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.624,66 TL

17 17
mevduat faiz