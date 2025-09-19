3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? İşte banka banka getiriler
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları yatırımcıların gündeminde. 3 milyon TL’sini vadeli hesaba yatıran bir kişinin elde edeceği kazanç hesaplandı. İşte detaylar…
3 milyon TL’sini vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için 32 günlük faiz oranları ve kazanç hesaplamaları belli oldu.
İşte banka banka güncel faiz oranları ve getiriler:
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 91.694,5 TL
Vade Sonu Tutar: 3.091.694,5 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 97.097,06 TL
Vade Sonu Tutar: 3.097.097,06 TL
CepteTEB
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 93.312,73 TL
Vade Sonu Tutar: 3.093.312,73 TL
Odeabank
Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri: 85.377,21 TL
Vade Sonu Tutar: 3.085.377,21 TL
HSBC
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 99.041,55 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.041,55 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 93.304,11 TL
Vade Sonu Tutar: 3.093.304,11 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 99.199 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.199 TL
Akbank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 96.960,45 TL
Vade Sonu Tutar: 3.096.960,45 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 84.461,92 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.461,92 TL
DenizBank (E-Mevduat)
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 93.304,11 TL
Vade Sonu Tutar: 3.093.304,11 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 93.304,11 TL
Vade Sonu Tutar: 3.093.304,11 TL
GetirFinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 85.528,77 TL
Vade Sonu Tutar: 3.085.528,77 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 93.304,11 TL
Vade Sonu Tutar: 3.093.304,11 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 91.134,25 TL
Vade Sonu Tutar: 3.091.134,25 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 104.153,42 TL
Vade Sonu Tutar: 3.104.153,42 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 84.624,66 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.624,66 TL