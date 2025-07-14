3 milyon TL’yi faize koyan 1 ayda ne kazanıyor? Rakamlar dudak uçuklattı!

Merkez Bankası’nın faiz oranını yüzde 46’da sabit tutmasının ardından gözler yeniden mevduat faizlerine çevrildi. Yatırımcılar için vadeli mevduatlar cazip hale gelirken, 14 Temmuz itibarıyla 3 milyon TL’nin 1 aylık getirisi netleşti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
3 milyon TL’yi faize koyan 1 ayda ne kazanıyor? Rakamlar dudak uçuklattı! - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 46’da sabit tutma kararı aldı. Bu karar, mevduat faizlerini yeniden yatırımcıların gündemine taşıdı.

1 20
3 milyon TL’yi faize koyan 1 ayda ne kazanıyor? Rakamlar dudak uçuklattı! - Resim: 2

14 Temmuz itibarıyla, yüksek enflasyon karşısında birikimlerini korumak isteyen yatırımcılar için bankaların sunduğu vadeli mevduat teklifleri yeniden cazip hale geldi.

Özellikle yüksek miktarlı mevduat sahipleri için sunulan faiz oranları dikkat çekiyor.

2 20
3 milyon TL’yi faize koyan 1 ayda ne kazanıyor? Rakamlar dudak uçuklattı! - Resim: 3

İşte Haber Global’e göre, 3 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi:

3 20
3 milyon TL’yi faize koyan 1 ayda ne kazanıyor? Rakamlar dudak uçuklattı! - Resim: 4

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 3.103.068 TL
Net Kazanç 103.068 TL

4 20
3 milyon TL’yi faize koyan 1 ayda ne kazanıyor? Rakamlar dudak uçuklattı! - Resim: 5

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 49,5
Vade Sonu Tutar 3.107.408 TL
Net Kazanç 107.408 TL

5 20
3 milyon TL’yi faize koyan 1 ayda ne kazanıyor? Rakamlar dudak uçuklattı! - Resim: 6

DENİZBANK

Faiz Oranı % 48,25
Vade Sonu Tutar 3.104.696 TL
Net Kazanç 104.696 TL

6 20
3 milyon TL’yi faize koyan 1 ayda ne kazanıyor? Rakamlar dudak uçuklattı! - Resim: 7

ODEA

Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 3.110.663 TL
Net Kazanç 110.663 TL

7 20
3 milyon TL’yi faize koyan 1 ayda ne kazanıyor? Rakamlar dudak uçuklattı! - Resim: 8

AKBANK

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 3.103.068 TL
Net Kazanç 103.068 TL

8 20
3 milyon TL’yi faize koyan 1 ayda ne kazanıyor? Rakamlar dudak uçuklattı! - Resim: 9

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 51,5
Vade Sonu Tutar 3.111.748 TL
Net Kazanç 111.748 TL

9 20
3 milyon TL’yi faize koyan 1 ayda ne kazanıyor? Rakamlar dudak uçuklattı! - Resim: 10

TEB

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 3.106.323 TL
Net Kazanç 106.323 TL

10 20
3 milyon TL’yi faize koyan 1 ayda ne kazanıyor? Rakamlar dudak uçuklattı! - Resim: 11

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı % 53
Vade Sonu Tutar 3.115.003 TL
Net Kazanç 115.003 TL

11 20
3 milyon TL’yi faize koyan 1 ayda ne kazanıyor? Rakamlar dudak uçuklattı! - Resim: 12

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 3.104.153 TL
Net Kazanç 104.153 TL

12 20
3 milyon TL’yi faize koyan 1 ayda ne kazanıyor? Rakamlar dudak uçuklattı! - Resim: 13

ENPARA

Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 3.100.899 TL
Net Kazanç 100.899 TL

13 20
3 milyon TL’yi faize koyan 1 ayda ne kazanıyor? Rakamlar dudak uçuklattı! - Resim: 14

ING

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 3.106.323 TL
Net Kazanç 106.323 TL

14 20
3 milyon TL’yi faize koyan 1 ayda ne kazanıyor? Rakamlar dudak uçuklattı! - Resim: 15

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 3.085.710 TL
Net Kazanç 85.710 TL

15 20
3 milyon TL’yi faize koyan 1 ayda ne kazanıyor? Rakamlar dudak uçuklattı! - Resim: 16

VAKIF KATILIM

Kâr Payı % 34,29
Vade Sonu Tutar 3.074.405 TL
Net Kazanç 74.405 TL

16 20
3 milyon TL’yi faize koyan 1 ayda ne kazanıyor? Rakamlar dudak uçuklattı! - Resim: 17

HALKBANK

Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 3.091.134 TL
Net Kazanç 91.134 TL

17 20
3 milyon TL’yi faize koyan 1 ayda ne kazanıyor? Rakamlar dudak uçuklattı! - Resim: 18

ICBC

Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 3.091.134 TL
Net Kazanç 91.134 TL

18 20
3 milyon TL’yi faize koyan 1 ayda ne kazanıyor? Rakamlar dudak uçuklattı! - Resim: 19

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 3.075.945 TL
Net Kazanç 75.945 TL

19 20
3 milyon TL’yi faize koyan 1 ayda ne kazanıyor? Rakamlar dudak uçuklattı! - Resim: 20

ALBARAKA

Kâr Payı % 33,31
Vade Sonu Tutar 3.072.278 TL
Net Kazanç 72.278 TL

20 20
mevduat faiz