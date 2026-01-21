3 milyonun getirisi dudak uçuklattı! Hangi banka ne kadar veriyor?

Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve piyasalardaki nakit sıkışıklığı, bankaların mevduat yarışını alevlendirdi. Güvenli liman arayan yatırımcılar için en cazip seçeneklerden biri olmaya devam eden vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları %45'lere kadar dayandı.