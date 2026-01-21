3 milyonun getirisi dudak uçuklattı! Hangi banka ne kadar veriyor?
Mevduat faizlerinde rekabet kızıştı, bankalar oranları bir kez daha güncelledi. Peki, hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek faiz oranı hangisinde? İşte kuruşu kuruşuna 3 milyon liranın 32 günlük getirisi...
Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve piyasalardaki nakit sıkışıklığı, bankaların mevduat yarışını alevlendirdi. Güvenli liman arayan yatırımcılar için en cazip seçeneklerden biri olmaya devam eden vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları %45'lere kadar dayandı.
İşte bankaların güncel faiz oranlarına göre 3 milyon TL'nin 32 günlük net getiri tablosu:
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 74.399,25 TL
Vade Sonu Tutar: 3.074.399,25 TL
TEB
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 96.960,45 TL
Vade Sonu Tutar: 3.096.960,45 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 82.518,95 TL
Vade Sonu Tutar: 3.082.518,95 TL
HSBC
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 95.841,77 TL
Vade Sonu Tutar: 3.095.841,77 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 94.723,47 TL
Vade Sonu Tutar: 3.094.723,47 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 85.251,12 TL
Vade Sonu Tutar: 3.085.251,12 TL
ING
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 84.713,03 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.713,03 TL
GetirFinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 80.254,07 TL
Vade Sonu Tutar: 3.080.254,07 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %40,75
Aylık Getiri: 88.421,92 TL
Vade Sonu Tutar: 3.088.421,92 TL
QNB
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 87.879,45 TL
Vade Sonu Tutar: 3.087.879,45 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 86.794,52 TL
Vade Sonu Tutar: 3.086.794,52 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 86.794,52 TL
Vade Sonu Tutar: 3.086.794,52 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 84.624,66 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.624,66 TL
GetirFinans
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 84.624,66 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.624,66 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 84.624,66 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.624,66 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 83.539,73 TL
Vade Sonu Tutar: 3.083.539,73 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 93.304,11 TL
Vade Sonu Tutar: 3.093.304,11 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 82.454,79 TL
Vade Sonu Tutar: 3.082.454,79 TL