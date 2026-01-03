3 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve lpg'ye zam ya da indirim var mı?
Araç sahipleri 3 Ocak 2026 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatlarında değişiklik olup olmayacağını merak ederken, benzin ve motorin fiyatlarındaki son durum ve olası zam beklentileri gündemdeki yerini koruyor.
3 Ocak 2026 tarihi itibarıyla araç sahiplerinin ana gündem maddesi akaryakıt fiyatları oldu. Sürücüler, bu gece benzin veya motorine herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağını ve güncel pompa fiyatlarını öğrenmek üzere araştırmalarını yoğunlaştırdı.
Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konuların başında "Benzine zam geldi mi, ne zaman gelecek?" ve "Motorine (mazota) zam var mı?" soruları geliyor. Araç sahipleri, güncel değerleri öğrenmek için ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.
3 Ocak 2026 itibariyle akaryakıta bir zam bulunmuyor.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL (AVRUPA)
V/Max Kurşunsuz 95
53.06 TL/LT
V/Max Diesel
54.47 TL/LT
Gazyağı
47.67 TL/L
Kalorifer Yakıtı
34.50 TL/KG
Fuel Oil
29.46 TL/KG
PO/gaz Otogaz
29.03 TL/LT
İSTANBUL (ANADOLU)
V/Max Kurşunsuz 95
52.85 TL/LT
V/Max Diesel
54.26 TL/LT
Gazyağı
47.66 TL/LT
Kalorifer Yakıtı
34.49 TL/KG
Fuel Oil
29.45 TL/KG
PO/gaz Otogaz
28.40 TL/LT
ANKARA
V/Max Kurşunsuz 95
53.88 TL/LT
V/Max Diesel
55.44 TL/LT
Gazyağı
46.30 TL/LT
Kalorifer Yakıtı
35.25 TL/KG
Fuel Oil
30.21 TL/KG
PO/gaz Otogaz
28.92 TL/LT
İZMİR
V/Max Kurşunsuz 95
54.21 TL/LT
V/Max Diesel
55.77 TL/LT
Gazyağı
47.89 TL/LT
Kalorifer Yakıtı
34.45 TL/KG
Fuel Oil
29.40 TL/KG
PO/gaz Otogaz
28.85 TL/LT