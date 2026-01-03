3 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve lpg'ye zam ya da indirim var mı?

Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konuların başında "Benzine zam geldi mi, ne zaman gelecek?" ve "Motorine (mazota) zam var mı?" soruları geliyor. Araç sahipleri, güncel değerleri öğrenmek için ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

3 Ocak 2026 itibariyle akaryakıta bir zam bulunmuyor.