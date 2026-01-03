3 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını kaç TL?
Altın alım satımı yapacaklar 3 Ocak Cumartesi günü güncel rakamları yakından takip ediyor. İşte güncel altın fiyatları...
İç ve dış piyasalarda altın ve döviz kurunda yaşanan değişimler, yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmeye devam ediyor.
Altın alım satımı yapacaklar, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü itibarıyla piyasalardaki son durumu öğrenmek üzere araştırmalarını yoğunlaştırdı.
Hafta sonunun ilk gününde vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Piyasalardaki dalgalanmaların ardından güncel satış fiyatları netleşti.
İŞTE 3 OCAK 2026 GÜNCEL LİSTE
3 Ocak 2026 Cumartesi gününün ilk saatlerinde oluşan güncel altın satış fiyatları şu şekilde kaydedildi:
Gram altın satış fiyatı: 5.991,88 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.274,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.554,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 40.999,21 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.919,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 102.812,45 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.331,34 dolar