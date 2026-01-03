3 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın alım satımı yapacaklar 3 Ocak Cumartesi günü güncel rakamları yakından takip ediyor. İşte güncel altın fiyatları...

Simge Sarıyar
3 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını kaç TL?

İç ve dış piyasalarda altın ve döviz kurunda yaşanan değişimler, yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmeye devam ediyor.

3 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını kaç TL? - Resim: 2

Altın alım satımı yapacaklar, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü itibarıyla piyasalardaki son durumu öğrenmek üzere araştırmalarını yoğunlaştırdı.

3 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını kaç TL? - Resim: 3

Hafta sonunun ilk gününde vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Piyasalardaki dalgalanmaların ardından güncel satış fiyatları netleşti.

3 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını kaç TL? - Resim: 4

İŞTE 3 OCAK 2026 GÜNCEL LİSTE

3 Ocak 2026 Cumartesi gününün ilk saatlerinde oluşan güncel altın satış fiyatları şu şekilde kaydedildi:

3 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını kaç TL? - Resim: 5

Gram altın satış fiyatı: 5.991,88 TL

3 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını kaç TL? - Resim: 6

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.274,00 TL

3 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını kaç TL? - Resim: 7

Yarım altın satış fiyatı: 20.554,00 TL

3 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını kaç TL? - Resim: 8

Tam altın satış fiyatı: 40.999,21 TL

3 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını kaç TL? - Resim: 9

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.919,00 TL

3 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını kaç TL? - Resim: 10

Gremse altın satış fiyatı: 102.812,45 TL

3 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını kaç TL? - Resim: 11

Ons altın satış fiyatı: 4.331,34 dolar

