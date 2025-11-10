3 senaryo masada! 2026 emekli ve memur maaşları belli oluyor

Aktif çalışan memurlar için ise Temmuz 2025'te gerçekleşen zamla en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL'ye, üniversite mezunu bir memurun maaşı da 52 bin 617 TL'ye çıkmıştı. Merkez Bankası'nın yüzde 33'lük en üst enflasyon tahminine göre, en düşük memur maaşı 1.000 TL'lik seyyanen zamla birlikte 61 bin 856 TL'ye çıkacak. Üniversite mezunu memurun maaşı da seyyanen zamla birlikte 64 bin 403 TL'ye yükselecek.