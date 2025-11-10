3 senaryo masada! 2026 emekli ve memur maaşları belli oluyor
Merkez Bankası'nın 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31-33 aralığına yükseltmesiyle, milyonlarca emekli ve memurun ocak zammı için 3 yeni senaryo ortaya çıktı.
Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 31-33 seviyesine revize etmesi, SSK, BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacakları zam oranlarına ilişkin hesaplamaları da değiştirdi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 Ocak zammını belirleyecek olan yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinden ilk 4 aylık oran netleşti.
Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.25 olarak kesinleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10.25'lik bir artış oluştu. Geriye, zam oranını belirleyecek olan Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanması kaldı.
Mevcut durumda 16 bin 881 TL olan en düşük SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşı, ilk dört aylık yüzde 10.25'lik kesinleşen enflasyona göre şimdiden 18 bin 611 TL'ye ulaştı.
Merkez Bankası'nın yeni enflasyon tahminlerine göre 3 farklı senaryo masada:
1- Yüzde 31 Enflasyon Senaryosu: 2025 yılı enflasyonu yüzde 31 olarak gerçekleşirse, emekli maaşlarına yüzde 12.28 artış yapılacak ve en düşük maaş 18 bin 953 TL'ye çıkacak.
2- Yüzde 32 Enflasyon Senaryosu: Enflasyon yüzde 32 olursa, yüzde 13.15 artışla en düşük maaş 19 bin 100 TL'ye yükselecek.
3- Yüzde 33 Enflasyon Senaryosu: Yüzde 33 enflasyon sonucuna göre ise en düşük maaş yüzde 13.99 artışla 19 bin 242 TL'ye ulaşacak.
Emekliler, Temmuz ayında altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 16.67 oranında zam almıştı.
Ekim ayı enflasyonu, memur ve memur emeklilerinin maaşlarını da doğrudan ilgilendiriyor. Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 15.57 oranında zam yapılmıştı.
Memur ve memur emeklileri, Temmuz ayında aldıkları yüzde 5'lik sözleşme zammını aşan miktarda enflasyon farkı alacak ve bunun üzerine de sözleşmeden doğan yüzde 11'lik 2026 zammı eklenecek.
4 ayda gerçekleşen toplam enflasyon yüzde 10.25 oldu. Bu tutar ve 2026 yılı toplu sözleşme zammı göz önüne alınarak yapılan hesaplamaya göre, memur ve memur emeklileri şimdiden en az yüzde 16.55 oranında zammı garantiledi.
Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre memurlar ve memur emeklileri için de 3 farklı zam senaryosu bulunuyor:
Enflasyon yüzde 31 çıkarsa, zam oranı yüzde 18.7 olacak.
Enflasyon yüzde 32 çıkarsa, zam oranı yüzde 19.6 olacak.
Enflasyon yüzde 33 çıkarsa, zam oranı yüzde 20.5 olacak.
Bu hesaplamalara göre, 22 bin 672 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı, yüzde 18.7'lik orana göre 26 bin 911 TL'ye yükselecek. Buna 1.000 TL'lik seyyanen zam eklendiğinde maaş 27 bin 911 TL'ye çıkacak.
Eğer yüzde 19.6 enflasyon oranı gerçekleşirse, en düşük maaş 27 bin 111 TL'ye, seyyanen zamla birlikte 28 bin 111 TL'ye yükselecek. Yüzde 20.5'lik enflasyon zammı senaryosunda ise hesaplama, seyyanen zamla birlikte 28 bin 319 TL olarak ortaya çıkacak.
Aktif çalışan memurlar için ise Temmuz 2025'te gerçekleşen zamla en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL'ye, üniversite mezunu bir memurun maaşı da 52 bin 617 TL'ye çıkmıştı. Merkez Bankası'nın yüzde 33'lük en üst enflasyon tahminine göre, en düşük memur maaşı 1.000 TL'lik seyyanen zamla birlikte 61 bin 856 TL'ye çıkacak. Üniversite mezunu memurun maaşı da seyyanen zamla birlikte 64 bin 403 TL'ye yükselecek.
Bu zam oranları, asgari ücret beklentilerini de şekillendiriyor. 22 bin 104 TL olan mevcut asgari ücrete, yıllık enflasyona paralel olarak yüzde 33 zam yapılması halinde net ücret 29 bin 398 TL'ye çıkacak. Eğer hükümet inisiyatif alıp yüzde 35 zam yaparsa, asgari ücret 29 bin 840 TL'ye yükselecek.
Kaynak: sabah.com.tr