3. Tarım Ekosistemi Buluşması: 2 bin 500'ü aşkın sektör paydaşları İstanbul'da bir araya gelecek

Ziraat Bankası, tarımda verimliliği ve gıda güvenliğini artırmak için Tarım Ekosistemi buluşmalarına devam ediyor.

Tarım Ekosistemi buluşmasının 3.sü yarın İstanbul Haliç Kongre merkezinde yapılacak.

Etkinliğin açılış konuşmasını Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, yapacak.

2 bin 500'ü aşkın sektör paydaşlarının bir araya geleceği buluşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katılacak.



