3 Temmuz benzin ve motorin fiyatları: Depoyu dolduracaklar dikkat! İşte il il güncel rakamlar
Küresel piyasalarda dalgalanan Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve akaryakıta yansıyan ÖTV düzenlemeleri, pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.
Milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği akaryakıt kalemi için bu sabah yeni bir gelişme yaşandı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz (LPG) litre fiyatına 80 kuruşluk bir indirim yansıtıldı. Benzin ve motorin (motorin) gruplarında ise bugün için herhangi bir fiyat değişimi yapılmadı.
İşte 3 Temmuz 2026 Cuma günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel benzin, motorin ve LPG satış fiyatları:
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul'da yakıt fiyatları, nakliye ve bölge avantajlarına bağlı olarak Avrupa ve Anadolu yakasında küçük farklılıklar göstermektedir.
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin litre fiyatı: 62.77 TL
Motorin litre fiyatı: 64.61 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin litre fiyatı: 62.59 TL
Motorin litre fiyatı: 64.43 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 30.59 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Başkent Ankara'da indirim sonrası otogazın litresi 31 lira bandına gerilerken, benzin ve motorin fiyatları şu şekilde listeleniyor:
Benzin litre fiyatı: 63.72 TL
Motorin litre fiyatı: 65.68 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.19 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Ege'nin incisi İzmir'de pompa fiyatları dağıtım firmalarının maliyet raporlarına göre şu şekilde güncellendi:
Benzin litre fiyatı: 63.98 TL
Motorin litre fiyatı: 65.96 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 30.99 TL
Hatırlatma: Akaryakıt fiyatları; iller, ilçeler ve bayiler arasında serbest piyasa koşulları ve rekabet nedeniyle birkaç kuruşluk küçük değişiklikler (aşağı veya yukarı yönlü) gösterebilir. Deponuzu doldurmadan önce istasyonlardaki dijital tabelaları kontrol etmeniz önerilir.