3 Temmuz benzin ve motorin fiyatları: Depoyu dolduracaklar dikkat! İşte il il güncel rakamlar

Milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği akaryakıt kalemi için bu sabah yeni bir gelişme yaşandı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz (LPG) litre fiyatına 80 kuruşluk bir indirim yansıtıldı. Benzin ve motorin (motorin) gruplarında ise bugün için herhangi bir fiyat değişimi yapılmadı.