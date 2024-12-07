30 bin liranın aylık getirisi belli oldu: En yüksek faizi hangi banka veriyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, mevduat faizleriyle ilgili yaptığı açıklamada, Türk lirası tasarruflarını desteklemeye yönelik politikaların sürdürüleceğini belirtti. Bu açıklama, nakit parası olan vatandaşları hareketlendirdi. Mevduat hesaplarındaki faiz oranlarını inceleyenler, en yüksek getiriyi hangi bankadan alabileceklerini araştırmaya başladı.