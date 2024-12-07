30 bin liranın aylık getirisi belli oldu: En yüksek faizi hangi banka veriyor?
Mevduat faiz oranlarının güncellenmesiyle birlikte 30 bin TL’nin 32 günlük getirisi netleşti. İşte en yüksek faiz oranları…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, mevduat faizleriyle ilgili yaptığı açıklamada, Türk lirası tasarruflarını desteklemeye yönelik politikaların sürdürüleceğini belirtti. Bu açıklama, nakit parası olan vatandaşları hareketlendirdi. Mevduat hesaplarındaki faiz oranlarını inceleyenler, en yüksek getiriyi hangi bankadan alabileceklerini araştırmaya başladı.
Faiz oranları yenilendi: 30 bin liranın aylık kazancı ne kadar?
Bankaların güncellenen mevduat faiz oranları açıklandı. İşte 30 bin TL’nin 32 günlük vadede bankalara göre net getirisi:
YAPIKREDİ
- Faiz Oranı: %46,00
- Net Kazanç: 1.089 TL
- Vade Sonu Tutar: 31.089 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: %46
- Net Kazanç: 1.085,9 TL
- Vade Sonu Tutar: 31.085,9 TL
AKBANK
- Faiz Oranı: %49,50
- Net Kazanç: 1.172 TL
- Vade Sonu Tutar: 31.172 TL
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: %39,00
- Net Kazanç: 923 TL
- Vade Sonu Tutar: 30.923 TL
TEB
- Faiz Oranı: %53
- Net Kazanç: 1.251,15 TL
- Vade Sonu Tutar: 31.251,15 TL
FİBABANK
Faiz Oranı: %51
- Net Kazanç: 1.203,93 TL
- Vade Sonu Tutar: 31.203,93 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: %50
- Net Kazanç: 1.180,33 TL
- Vade Sonu Tutar: 31.180,33 TL
ON PLUS
- Faiz Oranı: %56
- Net Kazanç: 1.321,97 TL
- Vade Sonu Tutar: 31.321,97 TL
ODEA
- Faiz Oranı: %48
- Net Kazanç: 1.133,11 TL
- Vade Sonu Tutar: 31.133,11 TL
ENPARA
- Faiz Oranı: %40
- Net Kazanç: 944,26 TL
- Vade Sonu Tutar: 30.944,26 TL
ING
- Faiz Oranı: %52,00
- Net Kazanç: 1.231 TL
- Vade Sonu Tutar: 31.231 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: %48,50
- Net Kazanç: 1.148 TL
- Vade Sonu Tutar: 31.148 TL