30 bin liranın aylık getirisi belli oldu: En yüksek faizi hangi banka veriyor?

Mevduat faiz oranlarının güncellenmesiyle birlikte 30 bin TL’nin 32 günlük getirisi netleşti. İşte en yüksek faiz oranları…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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30 bin liranın aylık getirisi belli oldu: En yüksek faizi hangi banka veriyor? - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, mevduat faizleriyle ilgili yaptığı açıklamada, Türk lirası tasarruflarını desteklemeye yönelik politikaların sürdürüleceğini belirtti. Bu açıklama, nakit parası olan vatandaşları hareketlendirdi. Mevduat hesaplarındaki faiz oranlarını inceleyenler, en yüksek getiriyi hangi bankadan alabileceklerini araştırmaya başladı.

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30 bin liranın aylık getirisi belli oldu: En yüksek faizi hangi banka veriyor? - Resim: 2

Faiz oranları yenilendi: 30 bin liranın aylık kazancı ne kadar?

Bankaların güncellenen mevduat faiz oranları açıklandı. İşte 30 bin TL’nin 32 günlük vadede bankalara göre net getirisi:

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30 bin liranın aylık getirisi belli oldu: En yüksek faizi hangi banka veriyor? - Resim: 3

YAPIKREDİ

- Faiz Oranı: %46,00
- Net Kazanç: 1.089 TL
- Vade Sonu Tutar: 31.089 TL

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30 bin liranın aylık getirisi belli oldu: En yüksek faizi hangi banka veriyor? - Resim: 4

GARANTİ BBVA

- Faiz Oranı: %46
- Net Kazanç: 1.085,9 TL
- Vade Sonu Tutar: 31.085,9 TL

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30 bin liranın aylık getirisi belli oldu: En yüksek faizi hangi banka veriyor? - Resim: 5

AKBANK

- Faiz Oranı: %49,50
- Net Kazanç: 1.172 TL
- Vade Sonu Tutar: 31.172 TL

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30 bin liranın aylık getirisi belli oldu: En yüksek faizi hangi banka veriyor? - Resim: 6

İŞ BANKASI

- Faiz Oranı: %39,00
- Net Kazanç: 923 TL
- Vade Sonu Tutar: 30.923 TL

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30 bin liranın aylık getirisi belli oldu: En yüksek faizi hangi banka veriyor? - Resim: 7

TEB

- Faiz Oranı: %53
- Net Kazanç: 1.251,15 TL
- Vade Sonu Tutar: 31.251,15 TL

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30 bin liranın aylık getirisi belli oldu: En yüksek faizi hangi banka veriyor? - Resim: 8

FİBABANK

Faiz Oranı: %51
- Net Kazanç: 1.203,93 TL
- Vade Sonu Tutar: 31.203,93 TL

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30 bin liranın aylık getirisi belli oldu: En yüksek faizi hangi banka veriyor? - Resim: 9

DENİZBANK

- Faiz Oranı: %50
- Net Kazanç: 1.180,33 TL
- Vade Sonu Tutar: 31.180,33 TL

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30 bin liranın aylık getirisi belli oldu: En yüksek faizi hangi banka veriyor? - Resim: 10

ON PLUS

- Faiz Oranı: %56
- Net Kazanç: 1.321,97 TL
- Vade Sonu Tutar: 31.321,97 TL

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30 bin liranın aylık getirisi belli oldu: En yüksek faizi hangi banka veriyor? - Resim: 11

ODEA

- Faiz Oranı: %48
- Net Kazanç: 1.133,11 TL
- Vade Sonu Tutar: 31.133,11 TL

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30 bin liranın aylık getirisi belli oldu: En yüksek faizi hangi banka veriyor? - Resim: 12

ENPARA

- Faiz Oranı: %40
- Net Kazanç: 944,26 TL
- Vade Sonu Tutar: 30.944,26 TL

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30 bin liranın aylık getirisi belli oldu: En yüksek faizi hangi banka veriyor? - Resim: 13

ING

- Faiz Oranı: %52,00
- Net Kazanç: 1.231 TL
- Vade Sonu Tutar: 31.231 TL

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30 bin liranın aylık getirisi belli oldu: En yüksek faizi hangi banka veriyor? - Resim: 14

QNB FİNANSBANK

- Faiz Oranı: %48,50
- Net Kazanç: 1.148 TL
- Vade Sonu Tutar: 31.148 TL

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