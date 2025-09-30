30 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG’de güncel rakamlar
Döviz kuru, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar, 30 Eylül 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatlarını merak ediyor.
Yayınlanma:
Bu tarihte akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 53,19 TL
Motorin: 54,46 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 53,03 TL
Motorin: 54,31 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 54,02 TL
Motorin: 55,45 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 54,35 TL
Motorin: 55,76 TL
LPG: 26,33 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Rafineri çıkış fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, son olarak KDV ile birlikte pompaya yansıyan nihai fiyat ortaya çıkıyor.