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30 Ocak 2019 Çarşamba dolar ve euro kaç para ne kadar

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Dolar 5,3080 liradan, avro 6,0790 liradan güne başladı 

30 Ocak 2019 Çarşamba dolar ve euro kaç para ne kadar

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3080 liradan, avro 6,0790 liradan güne başladı. 

Kapalıçarşı'da 5,3060 liradan alınan dolar, 5,3080 liradan satılıyor.
 
6,0770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0790 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3050 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0640 lira olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #Euro
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