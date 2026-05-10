300 Bin Lirası olanlar dikkat! Bankaya yatıranın aylık kazancı herkesi şaşırttı: Mevduat faizlerinde son durum
Mevduat faizlerindeki yükseliş trendi, birikimini TL'de değerlendirmek isteyenler için yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Özellikle 300 bin TL bandındaki yatırımlar için bankalar arasındaki rekabet kızıştı.
İşte Mayıs 2026 itibarıyla en yüksekten başlayarak bankaların sunduğu net kazançlar:
ALTERNATİF BANK
Yüzde 46 faiz oranıyla listenin başında yer alan banka, 300 bin TL için aylık 7.986 TL net kazanç sağlıyor. Vade sonunda toplam tutar 307.986 TL’ye ulaşıyor.
ING BANK & FİBABANKA
Yüzde 45 faiz oranı sunan bu üç bankada, 300 bin liranın 32 günlük net getirisi 7.812 TL olarak hesaplanıyor. Vade sonunda müşterinin hesabında 307.812 TL oluyor.
DENİZBANK
Yüzde 44,25 faiz oranıyla dikkat çeken Denizbank, 300 bin TL yatıran müşterisine ay sonunda net 7.682 TL ödeme yapıyor.
GARANTİ BBVA
Yüzde 43 faiz oranı sunan bankada, 300 bin TL’nin bir aylık net getirisi 7.465 TL seviyesinde gerçekleşiyor.
AKBANK
Yüzde 42 faiz oranıyla listeye giren Akbank, 300 bin TL birikime aylık net 7.291 TL kazanç sağlıyor.
ENPARA
Yüzde 40,50 faiz oranı uygulayan Enpara’da, 300 bin liranın aylık net getirisi 7.031 TL oldu.
İŞ BANKASI
Yüzde 39,50 faiz oranı sunan İş Bankası, 300 bin TL için vade sonunda net 6.857 TL kazandırıyor.
HALKBANK
Kamu bankaları arasında öne çıkan Halkbank, yüzde 35 faiz oranıyla 300 bin TL’ye aylık net 6.076 TL getiri sağlıyor.
Yatırımcılar İçin Kritik Notlar
Stopaj Avantajı: Hesaplamalar, devletin mevduat kazançlarından aldığı %5-%7,5 civarındaki stopaj vergisi düşülerek net ele geçen tutar üzerinden yapılmıştır.
Yeni Müşteri Etkisi: Listedeki %44-46 bandındaki oranlar genellikle bankanın "ilk kez müşterisi olacak" kişilere sunduğu 30-90 gün süreli Hoş Geldin faizleridir.
Vade Süresi: Kazançlar standart 32 günlük periyot için hesaplanmıştır; vade süresi uzadıkça bankaların sunduğu oranlar değişiklik gösterebilir.
Not: Yukarıdaki hesaplamalar 32 günlük vade üzerinden yapılmış olup, stopaj oranları düşüldükten sonraki net kazançları ifade etmektedir. Bankaların sunduğu oranlar şubeye, dijital kanallara veya müşterinin yeni/eski olma durumuna göre anlık değişiklik gösterebilir.