300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: 32 günde en çok kazandıran bankalar

Son dört ayın zirvesine çıkan faiz oranlarıyla birlikte, özellikle 32 günlük vadelerde %52’ye kadar ulaşan teklifler dikkat çekti. Yatırımcılar altın ve döviz yerine yüksek getiri vadeden TL mevduata yönelirken, bankaların sunduğu faiz oranları da ilgiyle takip edilmeye başlandı.