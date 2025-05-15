300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: 32 günde en çok kazandıran bankalar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini artırması ve TL’ye geçişi teşvik eden uygulamaları, yatırımcıyı yeniden Türk lirası mevduata yönlendirdi.
Son dört ayın zirvesine çıkan faiz oranlarıyla birlikte, özellikle 32 günlük vadelerde %52’ye kadar ulaşan teklifler dikkat çekti. Yatırımcılar altın ve döviz yerine yüksek getiri vadeden TL mevduata yönelirken, bankaların sunduğu faiz oranları da ilgiyle takip edilmeye başlandı.
Ekonomistler, enflasyonla mücadele sürecinde faizlerin bir süre daha yüksek seyredeceğini belirtiyor. Bu durum, mevduat faizlerinin cazibesini koruyacağı anlamına geliyor.
İşte 300 bin TL’nin 32 günlük (1 aylık) vade sonunda bankalara göre net getirisi:
15 Mayıs 2024 itibarıyla en yüksek faiz oranını sunan banka, %53 kar oranı ile Türkiye Finans oldu.
300 bin TL’nin 32 günlük vade sonunda net kazancı 11.849 TL olarak hesaplandı.
Fibabanka, TEB ve Alternatif Bank ise %52 faiz oranıyla 300 bin TL için 11.625 TL net kazanç sağladı.
QNB Finansbank, ING ve ODEA %51 faiz oranı sunarken, bu oranla 300 bin TL’nin getirisi 11.402 TL oldu.
%49 faiz sunan Yapı Kredi ve Şekerbank’ta ise net getiri 10.955 TL olarak hesaplandı.
Garanti BBVA %48 faizle 10.731 TL kazanç sağlarken, %48,5 faiz veren Akbank ve ON Plus’ta 300 bin TL’nin getirisi 10.843 TL oldu.
DenizBank ve HSBC %50 faiz oranıyla 11.178 TL kazandırdı.
%47 faiz oranıyla N Kolay 10.507 TL kazandırırken, %44 faizle Getir Finans 9.837 TL, %42,5 faizle Enpara 9.501 TL, %42 faizle Halkbank ve ICBC ise 9.390 TL getiri sundu.
İş Bankası %39,5 faizle 8.831 TL kazandırdı. Vakıf Katılım %34,29 kar oranıyla 7.666 TL, Ziraat Bankası ise %33 faizle 7.378 TL net getiri sağladı