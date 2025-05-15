300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: 32 günde en çok kazandıran bankalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini artırması ve TL’ye geçişi teşvik eden uygulamaları, yatırımcıyı yeniden Türk lirası mevduata yönlendirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: 32 günde en çok kazandıran bankalar - Resim: 1

Son dört ayın zirvesine çıkan faiz oranlarıyla birlikte, özellikle 32 günlük vadelerde %52’ye kadar ulaşan teklifler dikkat çekti. Yatırımcılar altın ve döviz yerine yüksek getiri vadeden TL mevduata yönelirken, bankaların sunduğu faiz oranları da ilgiyle takip edilmeye başlandı.

1 12
300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: 32 günde en çok kazandıran bankalar - Resim: 2

Ekonomistler, enflasyonla mücadele sürecinde faizlerin bir süre daha yüksek seyredeceğini belirtiyor. Bu durum, mevduat faizlerinin cazibesini koruyacağı anlamına geliyor.

2 12
300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: 32 günde en çok kazandıran bankalar - Resim: 3

İşte 300 bin TL’nin 32 günlük (1 aylık) vade sonunda bankalara göre net getirisi:

3 12
300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: 32 günde en çok kazandıran bankalar - Resim: 4

15 Mayıs 2024 itibarıyla en yüksek faiz oranını sunan banka, %53 kar oranı ile Türkiye Finans oldu. 

4 12
300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: 32 günde en çok kazandıran bankalar - Resim: 5

300 bin TL’nin 32 günlük vade sonunda net kazancı 11.849 TL olarak hesaplandı.

5 12
300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: 32 günde en çok kazandıran bankalar - Resim: 6

Fibabanka, TEB ve Alternatif Bank ise %52 faiz oranıyla 300 bin TL için 11.625 TL net kazanç sağladı.

6 12
300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: 32 günde en çok kazandıran bankalar - Resim: 7

QNB Finansbank, ING ve ODEA %51 faiz oranı sunarken, bu oranla 300 bin TL’nin getirisi 11.402 TL oldu.

7 12
300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: 32 günde en çok kazandıran bankalar - Resim: 8

%49 faiz sunan Yapı Kredi ve Şekerbank’ta ise net getiri 10.955 TL olarak hesaplandı.

8 12
300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: 32 günde en çok kazandıran bankalar - Resim: 9

Garanti BBVA %48 faizle 10.731 TL kazanç sağlarken, %48,5 faiz veren Akbank ve ON Plus’ta 300 bin TL’nin getirisi 10.843 TL oldu.

9 12
300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: 32 günde en çok kazandıran bankalar - Resim: 10

DenizBank ve HSBC %50 faiz oranıyla 11.178 TL kazandırdı.

10 12
300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: 32 günde en çok kazandıran bankalar - Resim: 11

%47 faiz oranıyla N Kolay 10.507 TL kazandırırken, %44 faizle Getir Finans 9.837 TL, %42,5 faizle Enpara 9.501 TL, %42 faizle Halkbank ve ICBC ise 9.390 TL getiri sundu.

11 12
300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: 32 günde en çok kazandıran bankalar - Resim: 12

İş Bankası %39,5 faizle 8.831 TL kazandırdı. Vakıf Katılım %34,29 kar oranıyla 7.666 TL, Ziraat Bankası ise %33 faizle 7.378 TL net getiri sağladı

12 12
ekonomi faiz