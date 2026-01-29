300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! İşte en çok kazandıran bankalar...
Bankalar arasındaki rekabet kızıştı, mevduat faiz oranları güncellendi. Parasını enflasyona karşı korumak isteyen yatırımcılar için 32 günlük getiri tablosu netleşti. Peki, 300 bin TL’si olan bir vatandaş, ay sonunda cebine ne kadar koyacak? İşte banka banka güncel kazanç listesi...
Merkez Bankası'nın para politikası adımları ve piyasa koşulları, bankaların mevduat faiz oranlarını sürekli güncellemesine neden oluyor.
Nakit parasını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, en yüksek getiriyi sunan bankayı bulmak için araştırmalarını sıklaştırdı. Özellikle "hoş geldin faizi" ve dijital bankacılık kampanyaları, aylık kazançlarda ciddi farklar yaratabiliyor.
İşte 300 bin TL için 32 günlük vadede bankaların sunduğu faiz oranları, aylık net getirileri ve vade sonu toplam tutarları:
Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 6.613,27 TL
Vade sonu tutar: 306.613,27 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 9.919,90 TL
Vade sonu tutar: 309.919,90 TL
Odea
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 8.403,24 TL
Vade sonu tutar: 308.403,24 TL
Fibabanka
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 9.472,35 TL
Vade sonu tutar: 309.472,35 TL
TEB
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 9.472,35 TL
Vade sonu tutar: 309.472,35 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 8.525,11 TL
Vade sonu tutar: 308.525,11 TL
QNB
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 8.299,73 TL
Vade sonu tutar: 308.299,73 TL
HSBC
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 9.360,56 TL
Vade sonu tutar: 309.360,56 TL
getirfinans
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 7.707,34 TL
Vade sonu tutar: 307.707,34 TL
ING
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 8.122,88 TL
Vade sonu tutar: 308.122,88 TL
DenizBank
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 8.679,45 TL
Vade sonu tutar: 308.679,45 TL
Akbank
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 8.679,45 TL
Vade sonu tutar: 308.679,45 TL
Hayat Finans
Kâr payı oranı: %39,99
Aylık getiri: 8.677,28 TL
Vade sonu tutar: 308.677,28 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 8.462,47 TL
Vade sonu tutar: 308.462,47 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 8.462,47 TL
Vade sonu tutar: 308.462,47 TL
Enpara.com
Faiz oranı: %38
Aylık getiri: 8.245,48 TL
Vade sonu tutar: 308.245,48 TL
Odea
Faiz oranı: %37,5
Aylık getiri: 8.136,99 TL
Vade sonu tutar: 308.136,99 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 8.028,49 TL
Vade sonu tutar: 308.028,49 TL
VakıfBank
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 9.330,41 TL
Vade sonu tutar: 309.330,41 TL
Halkbank
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 8.028,49 TL
Vade sonu tutar: 308.028,49 TL
Şekerbank
Faiz oranı: %36
Aylık getiri: 7.811,51 TL
Vade sonu tutar: 307.811,51 TL