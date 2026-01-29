300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! İşte en çok kazandıran bankalar...

Bankalar arasındaki rekabet kızıştı, mevduat faiz oranları güncellendi. Parasını enflasyona karşı korumak isteyen yatırımcılar için 32 günlük getiri tablosu netleşti. Peki, 300 bin TL’si olan bir vatandaş, ay sonunda cebine ne kadar koyacak? İşte banka banka güncel kazanç listesi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 1

Merkez Bankası'nın para politikası adımları ve piyasa koşulları, bankaların mevduat faiz oranlarını sürekli güncellemesine neden oluyor.

1 24
300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 2

Nakit parasını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, en yüksek getiriyi sunan bankayı bulmak için araştırmalarını sıklaştırdı. Özellikle "hoş geldin faizi" ve dijital bankacılık kampanyaları, aylık kazançlarda ciddi farklar yaratabiliyor.

2 24
300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 3

İşte 300 bin TL için 32 günlük vadede bankaların sunduğu faiz oranları, aylık net getirileri ve vade sonu toplam tutarları:

3 24
300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 4

Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 6.613,27 TL
Vade sonu tutar: 306.613,27 TL

4 24
300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 5

ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 9.919,90 TL
Vade sonu tutar: 309.919,90 TL

5 24
300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 6

Odea
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 8.403,24 TL
Vade sonu tutar: 308.403,24 TL

6 24
300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 7

Fibabanka
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 9.472,35 TL
Vade sonu tutar: 309.472,35 TL

7 24
300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 8

TEB
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 9.472,35 TL
Vade sonu tutar: 309.472,35 TL

8 24
300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 9

Yapı Kredi
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 8.525,11 TL
Vade sonu tutar: 308.525,11 TL

9 24
300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 10

QNB
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 8.299,73 TL
Vade sonu tutar: 308.299,73 TL

10 24
300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 11

HSBC
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 9.360,56 TL
Vade sonu tutar: 309.360,56 TL

11 24
300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 12

getirfinans
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 7.707,34 TL
Vade sonu tutar: 307.707,34 TL

12 24
300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 13

ING
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 8.122,88 TL
Vade sonu tutar: 308.122,88 TL

13 24
300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 14

DenizBank
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 8.679,45 TL
Vade sonu tutar: 308.679,45 TL

14 24
300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 15

Akbank
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 8.679,45 TL
Vade sonu tutar: 308.679,45 TL

15 24
300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 16

Hayat Finans
Kâr payı oranı: %39,99
Aylık getiri: 8.677,28 TL
Vade sonu tutar: 308.677,28 TL

16 24
300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 17

Garanti BBVA
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 8.462,47 TL
Vade sonu tutar: 308.462,47 TL

17 24
300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 18

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 8.462,47 TL
Vade sonu tutar: 308.462,47 TL

18 24
300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 19

Enpara.com
Faiz oranı: %38
Aylık getiri: 8.245,48 TL
Vade sonu tutar: 308.245,48 TL

19 24
300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 20

Odea
Faiz oranı: %37,5
Aylık getiri: 8.136,99 TL
Vade sonu tutar: 308.136,99 TL

20 24
300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 21

İş Bankası
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 8.028,49 TL
Vade sonu tutar: 308.028,49 TL

21 24
300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 22

VakıfBank
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 9.330,41 TL
Vade sonu tutar: 309.330,41 TL

22 24
300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 23

Halkbank
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 8.028,49 TL
Vade sonu tutar: 308.028,49 TL

23 24
300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 24

Şekerbank
Faiz oranı: %36
Aylık getiri: 7.811,51 TL
Vade sonu tutar: 307.811,51 TL

24 24
mevduat faiz