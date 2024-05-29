300 bin TL'ye araba artık hayal değil: İkinci el otomobiller tamamen yenileyip satışa çıkarıldı
Türk otomobil piyasasında yeni bir gelişme yaşandı. Fransız otomotiv devi Renault, yenilenmiş ikinci el araçlarını Türkiye'de yeniden satışa sundu. Piyasa fiyatlarının oldukça altında otomobiller bulmak mümkün. 300 bin TL'ye bile araç satın alınabilecek.
Türk otomobil piyasasında yeni bir gelişme yaşandı. Fransız otomotiv devi Renault, yenilenmiş ikinci el araçlarını Türkiye'de yeniden satışa sundu. Piyasa fiyatlarının oldukça altında otomobiller bulmak mümkün. 300 bin TL'ye bile araç satın alınabilecek. Peki, uygun fiyatlı otomobil almanın ayrıntıları neler? Satışa çıkacak uygun fiyatlı araç modelleri hangileri olacak?
Yenilenmiş araç olarak satışa çıkan araçların test sürüşleri, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımının yanı sıra boya işlemleri, Renault Estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kontrolü gibi birçok işlem tamamen bitirilmiş oluyor.
A Haber'de yer alan bilgilere göre bu yenileme süreci, ikinci el otomobillerinin yeniden satışa çıkmasına olanak sağlıyor. Böylece, bütçesi kısıtlı olan tüketicilerin de otomobil sahibi olma fırsatına kavuşacakları anlamına geliyor.
Fabrikada yenilenen tüm araçlarda firma tarafından onaylı yedek parçalar kullanılıyor.