300 bin TL'ye araba artık hayal değil: İkinci el otomobiller tamamen yenileyip satışa çıkarıldı

Yenilenmiş araç olarak satışa çıkan araçların test sürüşleri, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımının yanı sıra boya işlemleri, Renault Estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kontrolü gibi birçok işlem tamamen bitirilmiş oluyor.