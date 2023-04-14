300 bine yakın EYT'liye ilk maaş
Emekli maaşlarının ne zaman yatacağı, en düşük emekli maaşına gelen zammın ardından sorgulanmaya devam ediyor. Peki, emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yattı mı, ne zaman yatacak?
Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ödeme günleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Hem EYT'li olanlar hem de emekli aylığı alacak olan vatandaşlar tarafından beklenen emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri bugün itibarıyla başladı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI YASALAŞTI
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAŞLADI
SSK kapsamında aylık alan emeklilerin maaşları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri bugün ödenmeye başladı.
Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olan vatandaşların emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri bugün hesaplarına yatırılacak.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
• Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,
• Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da
• Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.
Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
• Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da
• Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek.