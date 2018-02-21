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300 koyun başvuru sayfası! İşte TİGEM 300 koyun koşulları ve proje hakkında her şey

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 300 koyun, asgari ücret ve sigorta başvurusuna dair şartların neler olduğu açıklandı. TİGEM tarafından 'Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi' başlıklı açıklamada, projenin amacı, projeye neden ihtiyaç duyulduğu, neden sözleşmeli üretim, sözleşmeli üretim modeli, proje hedefi, iş akışı, üretici seçimleri ve sonuçlara dair konulara değinildi

300 koyun başvuru sayfası! İşte TİGEM 300 koyun koşulları ve proje hakkında her şey

Köyüne dönene 300 koyun, sigorta ve asgari ücret projesine başvurular Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) internet sitesi üzerindeki 'https://300koyun.tigem.gov.tr/Logon/Index?ReturnUrl=%2f' adresten başladı.

TİGEM 300 KOYUN BAŞVURU SAYFASI

TİGEM tarafından 300 koyun projesine hakkında detaylı bilgi paylaşıldı.

Sunumda projenin amacı, projeye neden ihtiyaç duyulduğu, neden sözleşmeli üretim, sözleşmeli üretim modeli, proje hedefi, iş akışı, üretici seçimleri ve sonuçlara yer verildi.

TİGEM'DEN 300 KOYUN PROJESİ BİLGİLERİ

TİGEM'in 300 koyun projesine ait paylaştığı detaylı bilgiler şu şekilde:

"Sözleşmeli üretim modeli ile köylerde; Atıl kalan mera alanlarını üretime kazandırmak, Koyun barınaklarının tam kapasite ile kullanımını sağlanmak, Ülkemiz koyun varlığını artırmak, Kırsaldaki koyunculuk yapan insanları sosyal güvenceye kavuşturmak,

Projeye Neden İhtiyaç Duyuldu

Yetiştiriciler ihtiyaç fazlası dişi kuzuları kesime göndermektedir.
Damızlık dişi materyalin kasaplığa gitmesi hayvan varlığımızın artmasında engel teşkil etmektedir.
Hayvan varlığındaki azalma kırsalda yaşamanın sebeplerini ortadan kaldırmaktadır.
Bu sebeple Koyun sayısı yıllar itibari ile artmamaktadır. Bu durum ihtiyaç olan et üretimini olumsuz etkilemektedir. 

Neden Sözleşmeli Üretim 

TİGEM’e ait İşletmelerde;
250 küçükbaşa 1 işçi düşmektedir.
İşçilik Maliyeti, Bakım ve Besleme, Hayvan Sağlığı giderleri, Barınak giderleri hayvanın satış bedelini geçmektedir.
Mevcut yasal çerçevede piyasa koşullarında üretim imkanı bulunmamaktadır.
Aynı işin kırsalda ve mera şartlarında yapılması halinde hem istihdam sağlanacak hem de işletme giderleri satış maliyetinin altına düşecektir

Sözleşmeli Üretim Modeli

Tigem, Ziraat Bankası aracılığı ile;

Sözleşme imzalayacağı yetiştiriciye 300 başa kadar küçükbaş hayvanı ücreti karşılığında satar.

 Bakım, besleme ve hayvan sağlığı masrafları için avans verir.

Tigem, doğacak kuzuların alımını garanti eder ve taban alım fiyatını önceden belirler.

 Üretilecek yapağı ve süt yetiştiricinin olur,

 Ziraat Bankası aracılığı ile üretim sürecinde, yetiştiriciye bakım ücreti ve sigorta bedelini avans olarak verir.

 Sözleşme imzalayacağı yetiştiricilere kendi işletmelerinde eğitim verir.

 Sütten kesimi müteakip kuzular alınır, masraflar düşülerek hak edişi üreticiye öder.
 
Alınan dişi kuzularla üretim zinciri büyüyerek devam eder.

 Üretici hayvanlara TARSİM sigortalarını yaptırır.

 Üretici başına 300 başa kadar küçükbaş hayvan verilerek,

 Toplamda en az 1.666 üretici ile sözleşme,

olmak üzere toplam 500.000 baş ilave kadro artışı ve üretim materyali.

Proje Hedefi

8. yıl sonunda;

Dişi sayısı toplam 5.000.000 baş,

Yaklaşık 3.250.000 baş erkek kesimiyle 52.300 ton et üretimi,

İş akışı

1.Oluşturulacak web sitesinde müracaat şartları ve başvuru kriterlerinin yayınlanması,

2.Elektronik ortamda yetiştiricilerin ön başvurularının belgeleriyle alınması,

3.Başvuruların TİGEM tarafından değerlendirilmesi,

4.TİGEM tarafından başvuruları kabul edilen yetiştiricilerin Ziraat Bankası tarafından değerlendirilmesi,

5.Kazananların duyrulması,

6.Kredisi onaylanan yetiştiriciler ile Ziraat Bankası ve TİGEM arasında sözleşmelerin imzalanması,

7.Hayvanların temini ve teslim edilmesi,

8.Teslim edilen hayvanların İl/İlçe Müdürlükleri tarafından aşılama ve küpelenmesinin ücretsiz olarak yapılması,

9.Yetiştiriciye bakım giderleri ve sigorta bedeli için avans verilmesi,

10.Doğacak dişi kuzular için TİGEM tarafından yetiştiriciye alım garantisi verilmesi,

11.Alınacak dişi kuzuların Bakanlığın diğer projelerinde değerlendirilmesi.

Üretici Seçimleri

Üretici seçimi yapılırken;

 Üretim yapacağı yerin mera alanı,

 Kaba yem üretebilirliği,

 Hayvan varlığı,

 Cinsiyet ve yaşı (Genç çiftçi olması önemlidir),

 Hayvan barınağına sahip olması,

 Halen hayvancılıkla uğraşıyor olması gibi kriterler göz önüne alınıp değerlendirilecektir.

Sonuçlar

Dişi kuzu kesiminin önüne geçilecektir.

 Bu işletmeler damızlık işletmesi olarak değerlendirilecektir.

 Ülkedeki küçükbaş hayvan sayısı artacaktır.

 Kırsalda istihdam sağlanarak, köye dönüş projesine destek verecektir.

TİGEM; Üreticiler TİGEM tarafından eğitilerek, bilinçli yetiştiricilik yapılıyor."

ulusal.com.tr

Etiketler; #300 koyun #tigem
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