300.000 TL 32 gün vadeli mevduatta hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte güncel faiz oranları ve getiriler
Faiz oranları yeniden yükselişte! 300.000 TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıran bir yatırımcı, bankadan bankaya değişen oranlarla 7.500 TL’den 10.400 TL’ye kadar kazanç elde edebiliyor. İşte en yüksek faiz oranını veren bankalar ve 32 günlük net getirileri…
Türkiye’de faiz oranlarının yukarı yönlü seyrini sürdürmesiyle birlikte bankalar vadeli mevduat hesaplarında yeni oranlarını açıklamaya başladı.
Anadolubank
Renkli Hesap – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri (Net Kazanç): 10.415,34 TL
Vade Sonu Tutar: 310.415,34 TL
Alternatif Bank
VOV Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri (Net Kazanç): 9.180,09 TL
Vade Sonu Tutar: 309.180,09 TL
ON Dijital Bankacılık
ON Plus – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47,5
Aylık Getiri (Net Kazanç): 9.082,86 TL
Vade Sonu Tutar: 309.082,86 TL
Fibabanka
Kiraz Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri (Net Kazanç): 8.640,07 TL
Vade Sonu Tutar: 308.640,07 TL
CEPTETEB
Marifetli Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri (Net Kazanç): 9.129,52 TL
Vade Sonu Tutar: 309.129,52 TL
getirfinans
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri (Net Kazanç): 8.266,58 TL
Vade Sonu Tutar: 308.266,58 TL
HSBC
Modern Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri (Net Kazanç): 8.597,25 TL
Vade Sonu Tutar: 308.597,25 TL
Odea Bank
Oksijen Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri (Net Kazanç): 8.597,25 TL
Vade Sonu Tutar: 308.597,25 TL
Yapı Kredi
Sınırsız Hesap TL – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri (Net Kazanç): 9.919,90 TL
Vade Sonu Tutar: 309.919,90 TL
DenizBank
E-Mevduat – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri (Net Kazanç): 9.601,64 TL
Vade Sonu Tutar: 309.601,64 TL
Akbank
Serbest Plus Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri (Net Kazanç): 9.696,05 TL
Vade Sonu Tutar: 309.696,05 TL
QNB Finansbank
E-Vadeli Mevduat – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri (Net Kazanç): 8.641,48 TL
Vade Sonu Tutar: 308.641,48 TL
Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri (Net Kazanç): 9.330,41 TL
Vade Sonu Tutar: 309.330,41 TL
Ziraat Bankası
Vadeli TL Mevduat – Standart Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri (Net Kazanç): 9.330,41 TL
Vade Sonu Tutar: 309.330,41 TL