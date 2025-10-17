300.000 TL 32 gün vadeli mevduatta hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte güncel faiz oranları ve getiriler

Faiz oranları yeniden yükselişte! 300.000 TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıran bir yatırımcı, bankadan bankaya değişen oranlarla 7.500 TL’den 10.400 TL’ye kadar kazanç elde edebiliyor. İşte en yüksek faiz oranını veren bankalar ve 32 günlük net getirileri…

Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Türkiye’de faiz oranlarının yukarı yönlü seyrini sürdürmesiyle birlikte bankalar vadeli mevduat hesaplarında yeni oranlarını açıklamaya başladı.

Anadolubank

Renkli Hesap – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri (Net Kazanç): 10.415,34 TL
Vade Sonu Tutar: 310.415,34 TL

Alternatif Bank

VOV Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri (Net Kazanç): 9.180,09 TL
Vade Sonu Tutar: 309.180,09 TL

ON Dijital Bankacılık

ON Plus – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47,5
Aylık Getiri (Net Kazanç): 9.082,86 TL
Vade Sonu Tutar: 309.082,86 TL

Fibabanka

Kiraz Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri (Net Kazanç): 8.640,07 TL
Vade Sonu Tutar: 308.640,07 TL

CEPTETEB

Marifetli Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri (Net Kazanç): 9.129,52 TL
Vade Sonu Tutar: 309.129,52 TL

getirfinans

Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri (Net Kazanç): 8.266,58 TL
Vade Sonu Tutar: 308.266,58 TL

HSBC

Modern Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri (Net Kazanç): 8.597,25 TL
Vade Sonu Tutar: 308.597,25 TL

Odea Bank

Oksijen Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri (Net Kazanç): 8.597,25 TL
Vade Sonu Tutar: 308.597,25 TL

Yapı Kredi

Sınırsız Hesap TL – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri (Net Kazanç): 9.919,90 TL
Vade Sonu Tutar: 309.919,90 TL

DenizBank

E-Mevduat – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri (Net Kazanç): 9.601,64 TL
Vade Sonu Tutar: 309.601,64 TL

Akbank

Serbest Plus Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri (Net Kazanç): 9.696,05 TL
Vade Sonu Tutar: 309.696,05 TL

QNB Finansbank

E-Vadeli Mevduat – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri (Net Kazanç): 8.641,48 TL
Vade Sonu Tutar: 308.641,48 TL

Garanti BBVA

E-Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri (Net Kazanç): 9.330,41 TL
Vade Sonu Tutar: 309.330,41 TL

Ziraat Bankası

Vadeli TL Mevduat – Standart Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri (Net Kazanç): 9.330,41 TL
Vade Sonu Tutar: 309.330,41 TL

mevduat faiz