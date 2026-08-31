31 Ağustos 2026 dolar ve euro haftaya nasıl başladı? Anlık serbest piyasa fiyatları

Dolar / TL: Alış 48,2601 TL | Satış 48,2640 TL (%0,05 artış)

Euro / TL: Alış 55,9591 TL | Satış 55,9700 TL (%0,13 artış)

Sterlin / TL: Alış 65,4036 TL | Satış 65,4304 TL (%0,05 artış)

DÖVİZ KURLARININ AYLIK VE YILLIK GETİRİ PERFORMANSI

Dolar: Ağustos ayı genelinde yüzde 1,58 (0,75 TL), yılbaşından bu yana yüzde 12,16 (5,23 TL) ve son bir yıllık dönemde yüzde 17,30 değer kazandı.

Euro: Ağustos ayı boyunca yüzde 2,09 (1,15 TL), yılbaşından itibaren yüzde 10,89 (5,49 TL) ve son bir yılda yüzde 16,42 oranında prim yaptı.

Sterlin: Ağustos ayında yüzde 2,06 (1,32 TL), yılbaşından bu yana yüzde 12,85 (7,45 TL) ve yıllık bazda yüzde 17,70 artış gösterdi.