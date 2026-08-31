31 Ağustos 2026 dolar ve euro haftaya nasıl başladı? Anlık serbest piyasa fiyatları

Serbest piyasada döviz kurları haftanın ilk işlem gününe sınırlı yükselişlerle başladı. Dolar/TL sabah saatleri itibarıyla 48,26 TL seviyesinde dengelenirken, Euro/TL 55,96 TL bandında el değiştiriyor. İngiliz Sterlini ise 65,43 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
31 Ağustos 2026 dolar ve euro haftaya nasıl başladı? Anlık serbest piyasa fiyatları
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Dolar / TL: Alış 48,2601 TL | Satış 48,2640 TL (%0,05 artış)
Euro / TL: Alış 55,9591 TL | Satış 55,9700 TL (%0,13 artış)
Sterlin / TL: Alış 65,4036 TL | Satış 65,4304 TL (%0,05 artış)

DÖVİZ KURLARININ AYLIK VE YILLIK GETİRİ PERFORMANSI

Dolar: Ağustos ayı genelinde yüzde 1,58 (0,75 TL), yılbaşından bu yana yüzde 12,16 (5,23 TL) ve son bir yıllık dönemde yüzde 17,30 değer kazandı.
Euro: Ağustos ayı boyunca yüzde 2,09 (1,15 TL), yılbaşından itibaren yüzde 10,89 (5,49 TL) ve son bir yılda yüzde 16,42 oranında prim yaptı.
Sterlin: Ağustos ayında yüzde 2,06 (1,32 TL), yılbaşından bu yana yüzde 12,85 (7,45 TL) ve yıllık bazda yüzde 17,70 artış gösterdi.

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