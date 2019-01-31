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31 Ocak 2019 Perşembe dolar ve euro-avro ne kadar (Dolar 5,16'lı seviyelerini gördü)

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Dolar 5,2280 liradan, avro 6,0250 liradan güne başladı. Dolar 3 Aralık'tan itibaren ilk kez 5.20'nin altını gördü. Dolar, piyasaların kapanış saatlerine doğru düşüşünü hızlandırdı ve 5,16'lı seviyeleri gördü

31 Ocak 2019 Perşembe dolar ve euro-avro ne kadar (Dolar 5,16'lı seviyelerini gördü)

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2280 liradan, avro 6,0250 liradan güne başladı. 

Kapalıçarşı'da 5,2260 liradan alınan dolar, 5,2280 liradan satılıyor. 

6,0230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0250 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2820 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0370 lira olmuştu.

5,19 SEVİYESİNİ TEST ETTİ

Kur, 3 Aralık'tan itibaren ilk kez 5.19 seviyesini test etti.

Dolar, piyasaların kapanış saatlerine doğru düşüşünü hızlandırdı ve 5,16'lı seviyeleri gördü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #31 Ocak 2019 Perşembe euro ne kadar #31 Ocak 2019 Perşembe dolar ne kadar
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