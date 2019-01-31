banner1002
Irak'ın kuzeyi Zap ve Metina'ya hava harekatları
Irak'ın kuzeyi Zap ve Metina'ya hava harekatları
Altın ne kadar
Altın ne kadar
Kritik rakamlar açıklandı
Kritik rakamlar açıklandı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

31 Ocak 2019 Perşembe dolar ve euro-avro ne kadar (Dolar 5,19 seviyesini test etti)

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Dolar 5,2280 liradan, avro 6,0250 liradan güne başladı. Dolar 3 Aralık'tan itibaren ilk kez 5.20'nin altını gördü

31 Ocak 2019 Perşembe dolar ve euro-avro ne kadar (Dolar 5,19 seviyesini test etti)

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2280 liradan, avro 6,0250 liradan güne başladı. 

Kapalıçarşı'da 5,2260 liradan alınan dolar, 5,2280 liradan satılıyor. 

6,0230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0250 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2820 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0370 lira olmuştu.

5,19 SEVİYESİNİ TEST ETTİ

Kur, 3 Aralık'tan itibaren ilk kez 5.19 seviyesini test etti.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.20 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.01 civarında seyrediyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #31 Ocak 2019 Perşembe dolar ne kadar #31 Ocak 2019 Perşembe euro ne kadar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.