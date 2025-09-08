32 günde mini servet! 1.250.000 TL mevduata en yüksek faiz veren bankalar açıklandı
1.250.000 TL'lik birikiminizi 32 gün vadeli mevduat hesabında değerlendirmek istiyorsanız, bankaların güncel faiz oranları ve net kazançları belli oldu. İşte tüm detaylar…
Günümüzde yüksek enflasyon ve dalgalı piyasa koşulları nedeniyle birikimlerini güvenli limanlarda değerlendirmek isteyen yatırımcılar, vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor.
İşte 1.250.000 TL’lik birikimini vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için en güncel faiz oranları ve net kazançlar
Anadolubank
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri (Net Kazanç): 43.397,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.293.397,26 TL
HSBC
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri (Net Kazanç): 40.608,32 TL
Vade Sonu Tutar: 1.290.608,32 TL
DenizBank (E-Mevduat Hesabı)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri (Net Kazanç): 40.684,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.290.684,93 TL
Akbank
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri (Net Kazanç): 40.232,88 TL
Vade Sonu Tutar: 1.290.232,88 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri (Net Kazanç): 41.332,92 TL
Vade Sonu Tutar: 1.291.332,92 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri (Net Kazanç): 38.838,82 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.838,82 TL
CepteTEB
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri (Net Kazanç): 38.016,30 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.016,30 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri (Net Kazanç): 38.876,71 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.876,71 TL
Enpara (QNB Finansbank)
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri (Net Kazanç): 38.876,71 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.876,71 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri (Net Kazanç): 39.328,77 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.328,77 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %42,38
Aylık Getiri (Net Kazanç): 38.316,16 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.316,16 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri (Net Kazanç): 37.972,60 TL
Vade Sonu Tutar: 1.287.972,60 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri (Net Kazanç): 35.260,27 TL
Vade Sonu Tutar: 1.285.260,27 TL