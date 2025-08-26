32 günde servet katlama fırsatı! 3 milyon tl’ye hangi banka ne veriyor?

32 gün vadeli mevduatta 3 milyon tl yatıranlar için bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazançlar açıklandı. İşte en yüksek faiz oranları…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
32 günde servet katlama fırsatı! 3 milyon tl’ye hangi banka ne veriyor? - Resim: 1

3 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatırmak isteyen yatırımcılar için bankaların güncel faiz oranları ve getiri tabloları dikkat çekti. Hangi bankada ne kadar kazanç sağlanacağı net şekilde hesaplandı.

İşte banka banka detaylar:

1 12
32 günde servet katlama fırsatı! 3 milyon tl’ye hangi banka ne veriyor? - Resim: 2

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 91.694,5 TL
Vade Sonu Tutar: 3.091.694,5 TL

2 12
32 günde servet katlama fırsatı! 3 milyon tl’ye hangi banka ne veriyor? - Resim: 3

ODEA BANK

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 88.238,48 TL
Vade Sonu Tutar: 3.088.238,48 TL

3 12
32 günde servet katlama fırsatı! 3 milyon tl’ye hangi banka ne veriyor? - Resim: 4

CEPTETEB

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 91.295,21 TL
Vade Sonu Tutar: 3.091.295,21 TL

4 12
32 günde servet katlama fırsatı! 3 milyon tl’ye hangi banka ne veriyor? - Resim: 5

HSBC

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 101.278,06 TL
Vade Sonu Tutar: 3.101.278,06 TL

5 12
32 günde servet katlama fırsatı! 3 milyon tl’ye hangi banka ne veriyor? - Resim: 6

DENİZBANK

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 97.643,84 TL
Vade Sonu Tutar: 3.097.643,84 TL

6 12
32 günde servet katlama fırsatı! 3 milyon tl’ye hangi banka ne veriyor? - Resim: 7

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 87.879,45 TL
Vade Sonu Tutar: 3.087.879,45 TL

7 12
32 günde servet katlama fırsatı! 3 milyon tl’ye hangi banka ne veriyor? - Resim: 8

AKBANK

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 99.199 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.199 TL

8 12
32 günde servet katlama fırsatı! 3 milyon tl’ye hangi banka ne veriyor? - Resim: 9

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 99.199 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.199 TL

9 12
32 günde servet katlama fırsatı! 3 milyon tl’ye hangi banka ne veriyor? - Resim: 10

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 95.473,97 TL
Vade Sonu Tutar: 3.095.473,97 TL

10 12
32 günde servet katlama fırsatı! 3 milyon tl’ye hangi banka ne veriyor? - Resim: 11

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 95.473,97 TL
Vade Sonu Tutar: 3.095.473,97 TL

11 12
32 günde servet katlama fırsatı! 3 milyon tl’ye hangi banka ne veriyor? - Resim: 12

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 78.115,07 TL
Vade Sonu Tutar: 3.078.115,07 TL

12 12
mevduat faiz