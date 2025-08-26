32 günde servet katlama fırsatı! 3 milyon tl’ye hangi banka ne veriyor?
32 gün vadeli mevduatta 3 milyon tl yatıranlar için bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazançlar açıklandı. İşte en yüksek faiz oranları…
3 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatırmak isteyen yatırımcılar için bankaların güncel faiz oranları ve getiri tabloları dikkat çekti. Hangi bankada ne kadar kazanç sağlanacağı net şekilde hesaplandı.
İşte banka banka detaylar:
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 91.694,5 TL
Vade Sonu Tutar: 3.091.694,5 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 88.238,48 TL
Vade Sonu Tutar: 3.088.238,48 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 91.295,21 TL
Vade Sonu Tutar: 3.091.295,21 TL
HSBC
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 101.278,06 TL
Vade Sonu Tutar: 3.101.278,06 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 97.643,84 TL
Vade Sonu Tutar: 3.097.643,84 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 87.879,45 TL
Vade Sonu Tutar: 3.087.879,45 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 99.199 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.199 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 99.199 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.199 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 95.473,97 TL
Vade Sonu Tutar: 3.095.473,97 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 95.473,97 TL
Vade Sonu Tutar: 3.095.473,97 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 78.115,07 TL
Vade Sonu Tutar: 3.078.115,07 TL