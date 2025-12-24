32 günde servet kazandırıyor! 5 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu

Mevduat faizlerinde yükseliş hız kesmeden sürerken, 5 milyon TL’si olan yatırımcılar 32 günde ne kadar kazanacağını merak ediyor. Bankaların sunduğu güncel oranlar dikkat çekici farklar ortaya koyuyor.

Yatırımcılar "Paramı en iyi nerede değerlendiririm?" sorusuna yanıt ararken, 32 günlük vadeli mevduat getirileri dudak uçuklatan seviyelere ulaştı.

İşte 24 Aralık 2025 verilerine göre bankaların sunduğu faiz oranları ve 5 Milyon TL'nin 32 günlük net getirisi...

Fibabanka
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 165.331,67 TL
Vade Sonu Tutar: 5.165.331,67 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 165.331,67 TL
Vade Sonu Tutar: 5.165.331,67 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 161.293,06 TL
Vade Sonu Tutar: 5.161.293,06 TL

ING
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 142.208,66 TL
Vade Sonu Tutar: 5.142.208,66 TL

QNB
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 136.846,03 TL
Vade Sonu Tutar: 5.136.846,03 TL

Odea
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 148.273,97 TL
Vade Sonu Tutar: 5.148.273,97 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %40,5
Net Kazanç: 146.465,75 TL
Vade Sonu Tutar: 5.146.465,75 TL

QNB
Faiz Oranı: %40,5
Net Kazanç: 146.465,75 TL
Vade Sonu Tutar: 5.146.465,75 TL

Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Net Kazanç: 146.465,75 TL
Vade Sonu Tutar: 5.146.465,75 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 144.657,53 TL
Vade Sonu Tutar: 5.144.657,53 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 142.849,32 TL
Vade Sonu Tutar: 5.142.849,32 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 141.041,10 TL
Vade Sonu Tutar: 5.141.041,10 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 137.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 5.137.424,66 TL

