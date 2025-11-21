32 günde servet kazandırıyor! 500 bin TL’ye en yüksek faizi hangi banka veriyor?

500 bin TL’sini 32 günlüğüne bankaya yatıranlar kısa sürede yüksek kazanç elde ediyor. Faiz oranları yüzde 47’ye kadar yükselirken, bankalar arasında mevduat yarışı kızıştı. Peki hangi banka en yüksek getiriyi sunuyor, kim ne kadar kazandırıyor?

Mevduat faizlerinde son haftalarda hareketlilik yeniden başladı. 32 gün vadeli hesaplarda oranlar yüzde 47 seviyesine kadar yükselirken, tasarruf sahipleri paralarını değerlendirmek için en kazançlı bankaları araştırmaya başladı.

İşte banka banka 500 bin TL'nin aylık getirisi:

AKBANK
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 15.787,24 TL
Vade sonu tutar: 515.787,24 TL

TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI)
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 14.879,85 TL
Vade sonu tutar: 514.879,85 TL

ING BANK
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 14.370,54 TL
Vade sonu tutar: 514.370,54 TL

İŞ BANKASI
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 14.104,11 TL
Vade sonu tutar: 514.104,11 TL

ALTERNATİF BANK
Faiz oranı: %47
Aylık getiri: 14.726,54 TL
Vade sonu tutar: 514.726,54 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK (ON PLUS)
Faiz oranı: %46,5
Aylık getiri: 14.700,23 TL
Vade sonu tutar: 514.700,23 TL

FIBABANKA (KİRAZ HESAP)
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 14.370,54 TL
Vade sonu tutar: 514.370,54 TL

HSBC (MODERN HESAP)
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 14.570,18 TL
Vade sonu tutar: 514.570,18 TL

ODEA BANK (OKSİJEN HESAP)
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 14.089,93 TL
Vade sonu tutar: 514.089,93 TL

YAPI KREDİ 
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 16.533,17 TL
Vade sonu tutar: 516.533,17 TL

QNB FİNANSBANK 
Faiz oranı: %43,75
Aylık getiri: 13.923,29 TL
Vade sonu tutar: 513.923,29 TL

HAYAT FİNANS 
Kâr payı oranı: %41,79
Aylık getiri: 15.113,10 TL
Vade sonu tutar: 515.113,10 TL

DENİZBANK
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 15.008,22 TL
Vade sonu tutar: 515.008,22 TL

ZİRAAT BANKASI
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 15.008,22 TL
Vade sonu tutar: 515.008,22 TL

GARANTİ BBVA
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 14.827,40 TL
Vade sonu tutar: 514.827,40 TL

ENPARA.COM
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 14.104,11 TL
Vade sonu tutar: 514.104,11 TL

ŞEKERBANK
Faiz oranı: %38
Aylık getiri: 13.742,47 TL
Vade sonu tutar: 513.742,47 TL

HALKBANK
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 13.380,82 TL
Vade sonu tutar: 513.380,82 TL

VAKIFBANK 
Faiz oranı: %23
Aylık getiri: 8.317,81 TL
Vade sonu tutar: 508.317,81 TL

