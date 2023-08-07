32 günlük en yüksek faiz veren banka listesi 2023
32 günlük en yüksek faiz veren banka listesinde en fazla faiz veren bankaları sizler için araştırdık ve detaylı listeledik. Türkiye ekonomisinde son zamanlarda en fazla faiz veren bankalar çok dikkat çekiyor. Ağustos ayına girdiğimizde en fazla faiz veren bankalar güncellendi!
32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisidir sizin için detaylı araştırdık. Genelde Türkiye'de ki enflasyon ve yatırım imkanlarının azalmasından dolayı birikmiş parası bulunan insanlar faizle paralarının değerini korumak istiyorlar. Bu sebeple de en fazla faiz veren bankanın mevduat hesabında paralarını tutmayı tercih ediyorlar. Ağustos 2023'e girdiğimizde ise bankalar faiz oranlarını güncelledi. İşte güncel faiz yüzdeleri ise şu şekilde!
32 GÜNLÜK EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKA HANGİSİDİR?
32 günlük en yüksek faiz veren banka 2023 Ağustos ayı itibari ile %35 ile Alternatif Bank. Alternatif Bank 32 gün mevduat hesabında tuttuğunuz 100.000 TL için mevduat sonunda size 2915 TL kar bırakacaktır. Yani mevduat sonunda hesabınızda toplamda 102.915 TL olacaktır. Alternatif Bank'ın ardından 32 günlük en yüksek faiz veren banka %34 ile Odeabank, Anadolu Bank ve ON Plus olarak karşımıza çıkıyor. Bu bankaların mevduat hesaplarına yatıracağınız 100.000 TL için vade sonunda toplam ana paranız 100.831 TL olacaktır.
32 GÜNLÜK VADEYE EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALARIN LİSTESİ
Türkiye'de hızla değişen faiz oranları sonucunda hangi bankanın en iyi faizi verdiğini öğrenmek zorlaşıyor. Sizler için en fazla faiz veren bankaları şu şekilde listeleyebiliriz:
- Alternatif Bank: %35 Faiz oranı
- Odeabank: %34 Faiz oranı
- Anadolu Bank: %34 Faiz oranı
- ON Plus: %34 Faiz oranı
- Akbank: %32 Faiz oranı
- N Kolay Bono: %31 Faiz oranı
- ING Bank: %31 Faiz oranı
- Denizbank: %30 Faiz oranı
- Fibabanka: %29 Faiz oranı
- TEB: %25 Faiz oranı
- YapıKredi: %24 Faiz oranı
- Enpara: %19 Faiz oranı
- Garanti BBVA: %18 Faiz oranı
- Vakıfbank: %31 Faiz oranı
- Halkbank: %26 Faiz oranı
- QNB Finansbank: %23.5 Faiz oranı
- Türkiye İş Bankası: %22 Faiz oranı
- Şekerbank: %18 Faiz oranı
- HSBC: %18 Faiz oranı
EN İYİ FAİZ VEREN BANKA
En iyi faiz veren banka yukarıdaki tabloya göre %35 oran ile Alternatif Bank olarak öne çıkıyor. Onun ardından ise %34 ile Odeabank, Anadolu Bank ve ON Plus geliyor. Bu yüzdeler yatıracağını vade süresine göre değişiklik göstermekte.