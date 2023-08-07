32 günlük en yüksek faiz veren banka listesi 2023

32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisidir sizin için detaylı araştırdık. Genelde Türkiye'de ki enflasyon ve yatırım imkanlarının azalmasından dolayı birikmiş parası bulunan insanlar faizle paralarının değerini korumak istiyorlar. Bu sebeple de en fazla faiz veren bankanın mevduat hesabında paralarını tutmayı tercih ediyorlar. Ağustos 2023'e girdiğimizde ise bankalar faiz oranlarını güncelledi. İşte güncel faiz yüzdeleri ise şu şekilde!

32 GÜNLÜK EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKA HANGİSİDİR?

32 günlük en yüksek faiz veren banka 2023 Ağustos ayı itibari ile %35 ile Alternatif Bank. Alternatif Bank 32 gün mevduat hesabında tuttuğunuz 100.000 TL için mevduat sonunda size 2915 TL kar bırakacaktır. Yani mevduat sonunda hesabınızda toplamda 102.915 TL olacaktır. Alternatif Bank'ın ardından 32 günlük en yüksek faiz veren banka %34 ile Odeabank, Anadolu Bank ve ON Plus olarak karşımıza çıkıyor. Bu bankaların mevduat hesaplarına yatıracağınız 100.000 TL için vade sonunda toplam ana paranız 100.831 TL olacaktır.

32 GÜNLÜK VADEYE EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALARIN LİSTESİ

Türkiye'de hızla değişen faiz oranları sonucunda hangi bankanın en iyi faizi verdiğini öğrenmek zorlaşıyor. Sizler için en fazla faiz veren bankaları şu şekilde listeleyebiliriz:

Alternatif Bank: %35 Faiz oranı

Odeabank: %34 Faiz oranı

Anadolu Bank: %34 Faiz oranı

ON Plus: %34 Faiz oranı

Akbank: %32 Faiz oranı

N Kolay Bono: %31 Faiz oranı

ING Bank: %31 Faiz oranı

Denizbank: %30 Faiz oranı

Fibabanka: %29 Faiz oranı

TEB: %25 Faiz oranı

YapıKredi: %24 Faiz oranı

Enpara: %19 Faiz oranı

Garanti BBVA: %18 Faiz oranı

Vakıfbank: %31 Faiz oranı

Halkbank: %26 Faiz oranı

QNB Finansbank: %23.5 Faiz oranı

Türkiye İş Bankası: %22 Faiz oranı

Şekerbank: %18 Faiz oranı

HSBC: %18 Faiz oranı

EN İYİ FAİZ VEREN BANKA

En iyi faiz veren banka yukarıdaki tabloya göre %35 oran ile Alternatif Bank olarak öne çıkıyor. Onun ardından ise %34 ile Odeabank, Anadolu Bank ve ON Plus geliyor. Bu yüzdeler yatıracağını vade süresine göre değişiklik göstermekte.