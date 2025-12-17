3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek: Tarih ve kapsam belli oldu

Ankara kulislerinde "11. Yargı Paketi" olarak adlandırılan ve "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" başlığını taşıyan düzenleme için geri sayım başladı.

İlerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu'na sunulacak olan paket, yargısal düzenlemelerin yanı sıra ekonomik bir rahatlama hamlesini de beraberinde getiriyor. Teklifin yasalaşması halinde, genel sağlık sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik radikal bir adım atılacak.

2016 ÖNCESİNE AİT DOSYALAR KAPANIYOR

Hazırlanan düzenleme, borçlular için kritik bir milat belirliyor. Buna göre, 1 Ocak 2016 tarihinden önceki dönemlere ait olup da bugüne kadar ödenmemiş olan genel sağlık sigortası primleri mercek altına alınacak. Devlet, söz konusu tarihten önceye dayanan ana para borçlarının yanı sıra, bu borçlara işleyen gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçecek.

Meclis'ten geçmesi beklenen yasa ile silinecek borcun bilançosu da netleşti. Yapılan hesaplamalara göre, düzenleme doğrudan 1 milyon 477 bin vatandaşı kapsıyor. Bu kişilerin devlete olan toplam 3.2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte tamamen silinecek.

Düzenlemenin gerekçesi ise vatandaşların çeşitli sebeplerle ödeyemediği veya ödemeyi unuttuğu düşük tutarlı borç yüklerini temizlemek olarak öne çıkıyor. Özellikle küçük meblağlardan oluşan bu alacak kalemlerinin temizlenmesi hedeflenirken, Meclis takviminin de bu doğrultuda işlediği belirtiliyor.

Söz konusu düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.