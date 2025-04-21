3,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası’nın sürpriz faiz artışı sonrası bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Peki 3 milyon 500 bin TL’si olan biri 1 ayda ne kadar kazanıyor? İşte banka banka faiz oranları ve yeni getiriler...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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3,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya çıkardı. 

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3,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 2

Bu gelişme, tasarruf sahiplerinin gözünü yeniden vadeli mevduat hesaplarına çevirmesine neden oldu. Yükselen faiz oranlarıyla birlikte bankaların 1 aylık vadede sunduğu getiri oranları da güncellendi.

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3,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 3

İşte 3.5 milyon TL'nin aylık (32 günlük) faiz getirisi:

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GARANTİ BBVA

Faiz Oranı %47
Vade Sonu Tutar 3.622.586,3 TL
Net Kazanç 122.586,3 TL

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3,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 5

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı %36,25
Vade Sonu Tutar 3.594.547,95 TL
Net Kazanç 94.547,95 TL

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3,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 6

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 3.622.586,3 TL
Net Kazanç 122.586,3 TL

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3,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 7

ODEA

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 3.627.802,74 TL
Net Kazanç 127.802,74 TL

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3,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 8

AKBANK

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 3.623.890,41 TL
Net Kazanç 123.890,41 TL

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3,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 9

TEB

Faiz Oranı %50
Vade Sonu Tutar 3.630.410,96 TL
Net Kazanç 130.410,96 TL

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3,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 10

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı %46
Vade Sonu Tutar 3.619.978,08 TL
Net Kazanç 119.978,08 TL

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3,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 11

FİBA BANKA

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 3.625.194,52 TL
Net Kazanç 125.194,52 TL

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3,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 12

DENİZBANK

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 3.625.194,52 TL
Net Kazanç 125.194,52 TL

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3,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 13

ING

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 3.622.586,3 TL
Net Kazanç 122.586,3 TL

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3,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 14

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 37
Vade Sonu Tutar 3.596.504,11 TL
Net Kazanç 96.504,11 TL

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3,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 15

HALKBANK

Faiz Oranı % 44
Vade Sonu Tutar 3.614.761,64 TL
Net Kazanç 114.761,64 TL

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