3,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu?
Merkez Bankası’nın sürpriz faiz artışı sonrası bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Peki 3 milyon 500 bin TL’si olan biri 1 ayda ne kadar kazanıyor? İşte banka banka faiz oranları ve yeni getiriler...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya çıkardı.
Bu gelişme, tasarruf sahiplerinin gözünü yeniden vadeli mevduat hesaplarına çevirmesine neden oldu. Yükselen faiz oranlarıyla birlikte bankaların 1 aylık vadede sunduğu getiri oranları da güncellendi.
İşte 3.5 milyon TL'nin aylık (32 günlük) faiz getirisi:
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı %47
Vade Sonu Tutar 3.622.586,3 TL
Net Kazanç 122.586,3 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı %36,25
Vade Sonu Tutar 3.594.547,95 TL
Net Kazanç 94.547,95 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 3.622.586,3 TL
Net Kazanç 122.586,3 TL
ODEA
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 3.627.802,74 TL
Net Kazanç 127.802,74 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 3.623.890,41 TL
Net Kazanç 123.890,41 TL
TEB
Faiz Oranı %50
Vade Sonu Tutar 3.630.410,96 TL
Net Kazanç 130.410,96 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı %46
Vade Sonu Tutar 3.619.978,08 TL
Net Kazanç 119.978,08 TL
FİBA BANKA
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 3.625.194,52 TL
Net Kazanç 125.194,52 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 3.625.194,52 TL
Net Kazanç 125.194,52 TL
ING
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 3.622.586,3 TL
Net Kazanç 122.586,3 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 37
Vade Sonu Tutar 3.596.504,11 TL
Net Kazanç 96.504,11 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 44
Vade Sonu Tutar 3.614.761,64 TL
Net Kazanç 114.761,64 TL