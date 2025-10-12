3,5 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye yatıranlar arasında kazanç farkı dudak uçuklatıyor: İşte en çok kazandıran banka
Bankalarda mevduat faiz oranları yeniden tırmanışa geçti. 3 milyon 500 bin TL’yi 32 gün vadeli olarak değerlendirmek isteyen yatırımcılar için getiriler dikkat çekici seviyelere ulaştı. İşte banka banka 3 milyon 500 bin TL'nin aylık getirisi...
Yüksek enflasyon ortamında yatırımcılar kısa vadeli mevduat hesaplarına yönelirken, bankalar arası faiz yarışı kızıştı.
ANADOLUBANK – Renkli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 121.512,33 TL
Vade Sonu Tutar: 3.621.512,33 TL
FIBABANKA – Kiraz Hesap (Günlük Vadeli)
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 112.320,88 TL
Vade Sonu Tutar: 3.612.320,88 TL
YAPI KREDİ – Sınırsız Hesap TL (Günlük Vadeli)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 115.732,17 TL
Vade Sonu Tutar: 3.615.732,17 TL
ALTERNATİF BANK – VOV Hesap (Günlük Vadeli)
Faiz Oranı: %46,5
Aylık Getiri: 107.687,76 TL
Vade Sonu Tutar: 3.607.687,76 TL
CEPTETEB – Marifetli Hesap (Günlük Vadeli)
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 108.201,73 TL
Vade Sonu Tutar: 3.608.201,73 TL
ODEA BANK – Oksijen Hesap (Günlük Vadeli)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 100.852,32 TL
Vade Sonu Tutar: 3.600.852,32 TL
DENİZBANK – E-Mevduat (Standart Vadeli)
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 111.386,30 TL
Vade Sonu Tutar: 3.611.386,30 TL
QNB FİNANSBANK – E-Vadeli Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 101.838,90 TL
Vade Sonu Tutar: 3.601.838,90 TL
AKBANK – Serbest Plus Hesap (Günlük Vadeli)
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 113.120,53 TL
Vade Sonu Tutar: 3.613.120,53 TL
GETİRFİNANS – Vadeli Hesap (Standart)
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 101.079,45 TL
Vade Sonu Tutar: 3.601.079,45 TL
ZİRAAT BANKASI – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 108.854,79 TL
Vade Sonu Tutar: 3.608.854,79 TL
GARANTİ BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 107.589,04 TL
Vade Sonu Tutar: 3.607.589,04 TL
HALKBANK – E-Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 98.728,77 TL
Vade Sonu Tutar: 3.598.728,77 TL
İŞ BANKASI – Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 88.602,74 TL
Vade Sonu Tutar: 3.588.602,74 TL