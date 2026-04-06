350 bin TL için 32 günlük vadeli mevduat kazançları belli oldu: Hangi banka ne kadar veriyor?
Bankaların güncel vadeli mevduat faiz oranları belli oldu. 350.000 TL birikimi olan yatırımcılar için 32 günlük vade süresinde elde edilecek aylık net kazançlar ve vade sonu tutarları bankalara göre farklılık gösteriyor. İşte banka banka 350 bin TL'nin aylık getirisi...
Birikimlerini risksiz getiri araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları güncellendi.
Piyasadaki mevcut faiz oranları dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, 350.000 TL sermayenin 1 aylık (32 gün) süreçte getireceği net kazanç tutarları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.
Akbank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 10.885,48 TL
Vade Sonu Tutar: 360.885,48 TL
Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 10.250,56 TL
Vade Sonu Tutar: 360.250,56 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 10.632,33 TL
Vade Sonu Tutar: 360.632,33 TL
QNB
Faiz Oranı: %43,75
Aylık Getiri: 10.126,03 TL
Vade Sonu Tutar: 360.126,03 TL
TEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 10.581,23 TL
Vade Sonu Tutar: 360.581,23 TL
ING
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 10.632,33 TL
Vade Sonu Tutar: 360.632,33 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 11.834,56 TL
Vade Sonu Tutar: 361.834,56 TL
Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 9.975,89 TL
Vade Sonu Tutar: 359.975,89 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 10.581,23 TL
Vade Sonu Tutar: 360.581,23 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 11.573,22 TL
Vade Sonu Tutar: 361.573,22 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 11.391,78 TL
Vade Sonu Tutar: 361.391,78 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 10.250,56 TL
Vade Sonu Tutar: 360.250,56 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 11.012,05 TL
Vade Sonu Tutar: 361.012,05 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 9.472,35 TL
Vade Sonu Tutar: 359.472,35 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 10.103,84 TL
Vade Sonu Tutar: 360.103,84 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 10.379,18 TL
Vade Sonu Tutar: 360.379,18 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %40,35
Aylık Getiri: 10.214,63 TL
Vade Sonu Tutar: 360.214,63 TL
N Kolay
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 10.584,92 TL
Vade Sonu Tutar: 360.584,92 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 9.999,45 TL
Vade Sonu Tutar: 359.999,45 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 9.366,58 TL
Vade Sonu Tutar: 359.366,58 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 9.113,42 TL
Vade Sonu Tutar: 359.113,42 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 8.860,27 TL
Vade Sonu Tutar: 358.860,27 TL