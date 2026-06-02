350 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Merkez Bankası'nın faiz politikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden devam ediyor. Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 350 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
350 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 1

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların fonlama ihtiyaçları doğrultusunda vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, "hoş geldin" kampanyaları ve günlük faiz kazandıran hesaplarla müşterilerine cazip oranlar sunan bankalar, rekabeti iyice kızıştırdı.

1 15
350 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 2

Peki, şu anda piyasada nakit parayı vadeli mevduata yatırmak ne kadar kazandırıyor? Tasarrufunu korumak isteyen bir yatırımcının 350.000 TL’sini 32 gün vadeyle bankaya yatırması durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.

2 15
350 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 3

İşte en yüksek faiz oranı veren bankalar ve vadesi gelen paranın net getirileri:

3 15
350 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 4

1. Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 12.980 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 362.980 TL

4 15
350 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 5

2. Alternatif Bank (VOV Hesap) & Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 12.704 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 362.704 TL

5 15
350 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 6

3. Anadolubank (Renkli Hesap) & CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 12.427 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 362.427 TL

6 15
350 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 7

4. Odeabank (Oksijen Hesap) & ON Plus (Burgan Bank)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 12.427 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 362.427 TL

7 15
350 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 8

5. DenizBank (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 12.013 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 362.013 TL

8 15
350 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 9

6. Akbank (Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 11.737 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 361.737 TL

9 15
350 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 10

7. Enpara.com
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 11.461 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 361.461 TL

10 15
350 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 11

8. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 11.323 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 361.323 TL

11 15
350 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 12

9. QNB (Finansbank)
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 11.047 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 361.047 TL

12 15
350 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 13

Vadeli Mevduatta Stopaj Detayı

Mevduat hesaplarında elde edilen faiz gelirleri üzerinden yapılan vergi (stopaj) kesintisi, 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 10 olarak uygulanmaktadır. 

13 15
350 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 14

Yukarıda hesaplanan tüm tutarlar, yasal stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcının eline geçecek olan net kazançları ifade etmektedir. 

14 15
350 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 15

Bankaların sunduğu bu oranlar; yeni müşteri kazanma dinamiklerine, dijital kanal tercihlerine veya yatırılacak ekstra tutarlara göre anlık olarak değişiklik gösterebilmektedir.

15 15
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu faiz