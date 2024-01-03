3500 TL'ye Kadar Artacak! Doğalgaz Yardımları Kaç TL Oldu? Kimler Destek Alabilir? Nasıl Başvuru Yapılabilir?
Asgari ücrete zam gelmesiyle birlikte çok sayıda insan doğalgaz yardımının kaç TL olduğunu merak etmeye başladı. 2024 yılında doğalgaz destekleri kaç TL oldu? Doğalgaz ödeme desteklerine ne kadar zam yapılacak?
İhtiyaç sahibi vatandaşlar, aylık 438, yıllık 3 bin 500 liraya kadar doğal gaz yardımından yararlanabiliyor. E-Devlet üzerinden yapılan başvuru sonucu yardımı onaylanan vatandaşlar, PTT şubelerine başvurarak yardımlarını alabiliyor.
HANEDE HASTA VARSA DESTEK MİKTARI ARTACAK
İhtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan doğal gaz desteği, yeni düzenlemeyle aylık asgari 112-azami 312 liradan; 188 lira ila 438 liraya yükseltildi. 8 ay üzerinden yapılan doğal gaz yardımı ödeme miktarı, yıllık 1500 TL ila 3500 lira arasında değişen miktarlarda ödenebiliyor.
DOĞALGAZ YARDIM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?
Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebiliyor.
Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılıyor. Yardıma hak kazanan vatandaşlar, PTT’ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabiliyor. Yardımın miktarı, başvurunun ardından belirleniyor.