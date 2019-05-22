Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Meclis'e sunulan yeni torba kanun teklifinin memurlarda ‘Hayal kırıklığı’ yarattığını söyledi. Meclis’e çağrı yapan Kahveci, memura verilen ek gösterge sözü ile sözleşmeli personele kadro konularının da torba kanuna eklenmesini istedi.

AKP Hükümeti, yeni bir torba kanun teklifini Meclis’e sundu.



Yeni kanun teklifi, köprü geçiş cezalarının affı, TRT bünyesinde Disiplin Kurulu'nun oluşturulması gibi çeşitli konuları içeriyor.



Yeni kanun teklifini değerlendiren Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, teklifin kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamadığını ifade etti.



Ulusal Kanal’a konuşan Kahveci, memura 2018 seçimleri öncesinde verilen 3600 ek gösterge sözünü hatırlattı.



Kamu görevlilerinin kadro talebinin de bu teklifte yer almadığına dikkat çekti.



Kahveci, "Geç kalınmış da değildir. TBMM’ye sunulmuş olan teklife ek gösterge ve sözleşmeli personele kadro verilmesi konularının eklenmesi hâlâ mümkündür. Kamu personelinin en büyük beklentisi olan bu iki sorun çözüldüğü taktirde aileleriyle birlikte 20 milyon vatandaşımız mutlu olacak, çocuklar anne-babalarına kavuşacaktır." dedi.



HABER: TANSEV KARA

ulusal.com.tr