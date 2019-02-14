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3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri neler: 3600 ek gösterge seçimden önce çıkar mı? AKP'den çelişkili açıklamalar (İmamlar, sağlık personelleri, öğretmen ve polis...)

Vatandaşlar, 3600 ek göstergedeki son durumu merakla arıyor. Memurların ve emeklilerin maaşlarında artışın gerçekleşeceği 3600 ek gösterge yasasının çıkmasında son durum ne. Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe yetkilileri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratları ek gösterge konusunda toplantı yaptı. Memurların ek göstergesinin 3600’e çıkartılmasıyla ilgili detaylar bu toplantıda ele alındı. AKP'li Bülent Turan, 3600 ek gösterge talebinin, Meclis takviminin uygun olması durumunda seçimden önce çıkarılacağını açıkladı. Turan, ayrıca, "Meclis kapanmadan torba yasa teklifi gündeme gelebilir" dedi. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise "3600 ek göstergenin alelacele seçim öncesi getirilmesini etik olarak doğru bulmuyoruz." diye konuştu

3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri neler: 3600 ek gösterge seçimden önce çıkar mı? AKP'den çelişkili açıklamalar (İmamlar, sağlık personelleri, öğretmen ve polis...)

Memurların ve emeklilerin son dakika olarak takip ettiği 3600 ek gösterge yasasında son durum belli oldu. Heyecanla çıkması beklenen 3600 ek gösterge yasası hakkında Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "3600 ek gösterge konusunda 4 farklı meslek için çalışmalar yürütülüyor ancak henüz tarih veremiyoruz" dedi.

Memur-sen, Kalın’ın açıklamalarının ardından 4 meslek grubuna değil tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesini istedi.

TARİH BELLİ DEĞİL

Kalın, imamlar, sağlık personelleri, öğretmen ve polislerin beklediği 3600 ek gösterge hakkında, “3600 ek gösterge konusunda 4 farklı meslek için çalışmalar yürütülüyor ancak henüz tarih veremiyoruz” dedi.

TOPLANTI YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe yetkilileri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratları ek gösterge konusunda toplantı yaptı. Memurların ek göstergesinin 3600’e çıkartılmasıyla ilgili detaylar bu toplantıda ele alındı.

AKP'DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

AKP'li Bülent Turan, 3600 ek gösterge talebinin, Meclis takviminin uygun olması durumunda seçimden önce çıkarılacağını açıkladı. Turan, ayrıca, "Meclis kapanmadan torba yasa teklifi gündeme gelebilir" dedi.

AKP'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise "3600 ek göstergenin alelacele seçim öncesi getirilmesini etik olarak doğru bulmuyoruz." dedi.

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Kadir - 2 hafta önce
Tarih niye veremiyorlar daha ne kadar bekliycez
Işın tadı kacti
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