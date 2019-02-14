Vatandaşlar, 3600 ek göstergedeki son durumu merakla arıyor. Memurların ve emeklilerin maaşlarında artışın gerçekleşeceği 3600 ek gösterge yasasının çıkmasında son durum ne. Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe yetkilileri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratları ek gösterge konusunda toplantı yaptı. Memurların ek göstergesinin 3600’e çıkartılmasıyla ilgili detaylar bu toplantıda ele alındı. AKP'li Bülent Turan, 3600 ek gösterge talebinin, Meclis takviminin uygun olması durumunda seçimden önce çıkarılacağını açıkladı. Turan, ayrıca, "Meclis kapanmadan torba yasa teklifi gündeme gelebilir" dedi. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise "3600 ek göstergenin alelacele seçim öncesi getirilmesini etik olarak doğru bulmuyoruz." diye konuştu

Memurların ve emeklilerin son dakika olarak takip ettiği 3600 ek gösterge yasasında son durum belli oldu. Heyecanla çıkması beklenen 3600 ek gösterge yasası hakkında Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "3600 ek gösterge konusunda 4 farklı meslek için çalışmalar yürütülüyor ancak henüz tarih veremiyoruz" dedi.



Memur-sen, Kalın’ın açıklamalarının ardından 4 meslek grubuna değil tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesini istedi.



TARİH BELLİ DEĞİL



Kalın, imamlar, sağlık personelleri, öğretmen ve polislerin beklediği 3600 ek gösterge hakkında, “3600 ek gösterge konusunda 4 farklı meslek için çalışmalar yürütülüyor ancak henüz tarih veremiyoruz” dedi.



TOPLANTI YAPILDI



Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe yetkilileri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratları ek gösterge konusunda toplantı yaptı. Memurların ek göstergesinin 3600’e çıkartılmasıyla ilgili detaylar bu toplantıda ele alındı.



AKP'DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI



AKP'li Bülent Turan, 3600 ek gösterge talebinin, Meclis takviminin uygun olması durumunda seçimden önce çıkarılacağını açıkladı. Turan, ayrıca, "Meclis kapanmadan torba yasa teklifi gündeme gelebilir" dedi.



AKP'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA



AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise "3600 ek göstergenin alelacele seçim öncesi getirilmesini etik olarak doğru bulmuyoruz." dedi.