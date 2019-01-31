banner1002
Irak'ın kuzeyi Zap ve Metina'ya hava harekatları
Irak'ın kuzeyi Zap ve Metina'ya hava harekatları
Altın ne kadar
Altın ne kadar
Kritik rakamlar açıklandı
Kritik rakamlar açıklandı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri neler: 3600 ek gösterge yasasında son durum haberleri (İmamlar, sağlık personelleri, öğretmen ve polis...)

Vatandaşlar, 3600 ek göstergedeki son durumu merakla arıyor. Memurların ve emeklilerin maaşlarında artışın gerçekleşeceği 3600 ek gösterge yasasının çıkmasında son durum ne

3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri neler: 3600 ek gösterge yasasında son durum haberleri (İmamlar, sağlık personelleri, öğretmen ve polis...)

Memurların ve emeklilerin son dakika olarak takip ettiği 3600 ek gösterge yasasında son durum belli oldu. Heyecanla çıkması beklenen 3600 ek gösterge yasası hakkında Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "3600 ek gösterge konusunda 4 farklı meslek için çalışmalar yürütülüyor ancak henüz tarih veremiyoruz" dedi.

Memur-sen, Kalın’ın açıklamalarının ardından 4 meslek grubuna değil tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesini istedi.

TARİH BELLİ DEĞİL

Kalın, imamlar, sağlık personelleri, öğretmen ve polislerin beklediği 3600 ek gösterge hakkında, “3600 ek gösterge konusunda 4 farklı meslek için çalışmalar yürütülüyor ancak henüz tarih veremiyoruz” dedi.

Etiketler; #3600 ek göstergede son durum #3600 ek gösterge yasası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.