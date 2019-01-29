Vatandaşlar, 3600 ek göstergedeki son durumu merakla arıyor. Memurların ve emeklilerin maaşlarında artışın gerçekleşeceği 3600 ek gösterge yasasının çıkmasında son durum ne

Memurların ve emeklilerin son dakika olarak takip ettiği 3600 ek gösterge yasasında son durum belli oldu. Heyecanla çıkması beklenen 3600 ek gösterge yasası hakkında Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "3600 ek gösterge konusunda 4 farklı meslek için çalışmalar yürütülüyor ancak henüz tarih veremiyoruz" dedi.



Memur-sen, Kalın’ın açıklamalarının ardından 4 meslek grubuna değil tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesini istedi.



TARİH BELLİ DEĞİL



Kalın, imamlar, sağlık personelleri, öğretmen ve polislerin beklediği 3600 ek gösterge hakkında, “3600 ek gösterge konusunda 4 farklı meslek için çalışmalar yürütülüyor ancak henüz tarih veremiyoruz” dedi.