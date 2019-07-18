3600 ek göstergeyle ilgili son açıklama - Son dakika haberleri

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamuoyunda merakla takip edilen 3600 ek göstergenin ise 4 meslek grubu ile sınırlandırılmasının kabul edilebilir olmadığını belirterek "Bu çerçevenin genişletilmesi noktasında ısrarımızı ve gayretimizi sürdüreceğiz" dedi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Büro Memur-Sen 17. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.



Ağustos Ayında gerçekleştirilecek 5. Dönem Toplu Sözleşme’ye de değinen Yalçın, kamu görevlileri sendikacılığının yasadan kaynaklı sorunları olduğuna dikkat çekerek böyle bir zeminde Ağustos ayındaki toplu sözleşme pazarlığına oturacaklarını vurguladı.



Yalçın, dayanışma aidatından, hakem heyetine, toplu sözleşmenin bağıtlanma süresinden yetki karmaşasına pek çok yapısal değişimin gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.



5. Dönem Toplu Sözleşme’de konuşulacak başlıklara değinen Yalçın, en önemli başlıklardan birinin sözleşmeli istihdam türü olacağı mesajını verdi. Sözleşmeli personellerin kadrolulara kıyasla özlük haklarında eksiklikler olduğunu dile getiren Yalçın "1 Ağustos itibariyle 5. Dönem Toplu Sözleşme Masasına oturacağız. Önümüzde ciddi sorunlar var. Sözleşmeli istihdamdan kaynaklanan problemler var. 657’de esas olan kadrolu istihdam olmasına rağmen birçok nedenle 46 çeşit sözleşmeli istihdam biçimi var. Bizim geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiğimiz 'Sözleşmeliliğe Son Şurası'nda ortaya çıkardığımız bir şey var; bütün kuruluşlardaki sözleşmelileri kadrolularla kıyasladığımızda kadrolu personel ile sözleşmeliler arasında özlük hakları itibariyle onlarca fark var. Bu durum kamuda çalışma bütünlüğünü tehdit eden bir şey. Bu 2011’de Memur-Sen sayesinde sözleşmeliler kadroya alınarak sorun giderilmişti. Fakat daha sonra tekrar bu tali yollara başvuruldu ve rakamlar yükseldi" ifadelerini kullandı.



3600 EK GÖSTERGE



Kamuoyunda merakla takip edilen 3600 ek göstergenin ise 4 meslek grubu ile sınırlandırılmasının kabul edilebilir olmadığını belirten Yalçın, "Bu çerçevenin genişletilmesi noktasında ısrarımızı ve gayretimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.



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